Q：本人男性，34歲，在9月4日晚上自娛了兩次，到9月5日早上便出現了包皮水腫和發燒，以及感到陰莖根部疼痛，用手按下更加感到痛楚。之後去找皮膚科，醫生說是包皮血管性水腫，經過了接近兩星期消腫，但不知為甚麼現在不能勃起，充不了血，於是便找泌尿科，醫生開了一隻藥物，每晚睡前吃一次，在服藥的日子是可以勃起，也有進行自娛，但當停藥後又像之前一樣勃不起來，即使心裏有需要並且出現很多分泌也不能勃起，為甚麼會有這樣的情況？有甚麼方法可以治療？

Danny Chow

A：醫生所診斷的包皮血管性水腫，分為「非感染式水腫」和「感染式水腫」兩種。（1）「非感染式水腫」主要為外來因素所致，包括包皮局部外力創傷，性行為刺激強度太大、時間太長、過分摩擦，導致靜脈迴流不暢順而有包皮水腫。包皮受傷後，便會呈現水腫、紅斑、滲液，嚴重者出血，患處明顯疼痛。

（2）「感染式水腫」則主要為身體敏感因素所致，身體對食物、藥物、沐浴或塗抹產品、昆蟲叮咬產生急性過敏反應，病徵或僅發作於龜頭，亦有機會同時患蕁麻疹。包皮會水腫和脹大發亮，常於夜間發生，少癢痛感，也無身體不適，多日後自行消退。

閣下的病因傾向是「非感染式水腫」，自娛後包皮受傷。包皮血管性水腫的治療方式相對簡易，消炎方面，患者求診並服用醫生處方的消炎藥品，可解水腫和痛楚。護理方面，可用溫熱毛巾進行熱敷，緩解水腫徵狀。如水腫位置有傷口，可使用生理鹽水清洗傷口，注意消炎和再防傷口破裂。

至於患包皮血管性水腫後，出現不舉情況，閣下可注意以下因素：

第一，心理因素。包皮水腫受傷，雖然痊愈，但期間的痛楚不適留下了陰影，縱然閣下有性需要，深層心理卻恐懼該種痛楚重現，招致身心不同步，影響勃起機能正常運作。

第二，生理因素。閣下的性發洩次數若然過於頻密，除了觸發包皮水腫受傷，問題背後也反映性機能本身的靜脈迴流窒礙問題，血管影響充血，直接引發不舉。

第三，藥物依賴因素。助性的勃起藥物能滿足一時之性趣，屬治標不治本，卻易形成慣性依賴。閣下宜處理以上3個因素，既要調適心理不安，也要讓生理機能有充裕時間去逐步恢復水平，多觀察陰莖在自然狀態下的反應包括性慾望與晨勃，如持續未見好轉，可考慮進行詳細的身體化驗。

李偉儀