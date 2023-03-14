英皇猛片大晒冷︱匯聚帝后級開啟新勢力　霆鋒連拍4大片榮升導演

英皇電影今午（14日）於本屆「香港國際影視展」內舉行新片巡禮，多位影帝紅星傾巢而出。謝霆鋒有4部新戲蓄勢待發外，更將首執導演筒，向恩師陳木勝致敬。

「2023英皇電影巡禮」今午舉行，邀得影帝梁朝偉、劉德華、張學友、張家輝、任達華、謝霆鋒及蔡卓妍（阿Sa）等紅星亮相撐場，久未在港露面的成龍亦驚喜現身，吸引數百中港台傳媒到場採訪。英皇老闆楊受成自1980年首次投資陳百強、張國榮和鍾保羅合演的電影《喝采》後，一直對推動電影製作不遺餘力，直到2000年成立英皇電影，多年來初心不變，以製作好電影及娛樂大眾為首要目標。2023年更鐵定推出多齣重頭大製作，當中包括《金手指》、《海關戰線》、《內幕》及《爆裂點》等等。

幾齣計劃開拍的大片，由於卡士強勁相信會備受多地片商高度關注，其中包括謝霆鋒處男首執導演筒，再度夥拍成龍與蔡卓妍合演《新警察故事2》。而郭子健執導、劉德華監製及與霆鋒合演的《怒火蔓延》，以及林超賢繼打破中國內地票房紀錄的《長津湖》之後，再度執導新作《無限任務》，並邀來霆鋒與陳偉霆當男主角，同樣蓄勢待發，影迷引頸以待。

霆鋒偕同張學友、陳家樂、林嘉欣及劉雅瑟等為主演電影《海關戰線》站台，首支預告片率先曝光，片中身手不凡的學友卻自嘲：「睇到咁多就係咁多喇，點及得上霆鋒佢哋！」霆鋒受訪時談到自導自演《新警察故事2》時，感性表示：「每次呢個位（導演）我都會推，難得我哋成個班底及演員包括吳彥祖及蔡卓妍等全部喺度，但導演陳木勝已經離世。同成龍傾咗好耐，佢叫我拍，冇理由唔做。（搵番所有演員返嚟？）梗係，但都會加新演員嘅，其實個古仔都係我寫嘅。（香港拍？）係，其他嘅戲都喺香港拍。（你搬返嚟？）我會飛嚟發去。」

至於他於《海》片內擔任動作指導，霆鋒大讚各演員相當勤力，問到他會否做指導做到上癮，他笑說：「其實我拍咗咁多年動作電影，都會度啲動作畀自己嘅，今次幫埋其他演員啫，唔好太大分別。」

林嘉欣則指開拍《海》片前，自己特意去接受槍械訓練：「連開100槍，原來係會上癮。（老公袁劍偉去咗日本拍《盜月者》，去探班？）唔會嘞，獨立啲好。」即將當新郎的家樂則笑指東京影婚紗相比拍戲更忙：「影完相已經好攰，仲要捱住眼瞓出去食嘢。雖然依家暫時冇戲拍，但我都想多啲其他工作，要搵錢養家呀。（到時擺幾圍酒？）20圍左右，全公司嘅同事都應該會請。」

另外，由林超賢擔任監製及有份執導的電影《爆裂點》，亦成為記者會上的亮點，主演張家輝、陳偉霆（William）、譚俊彥及周秀娜亦有現身。家輝自《激戰》後相阿10年再跟林導合作，他笑言：「佢仲勤力過後生時，我就辛苦啲。我每日喺屋企採礦（清潔鼻孔）時都會諗起佢，當年拍《激》片打到隻手指斷咗，今次只係扭傷腳算係好彩。」William 稱已有多年未有拍攝港產片，能跟導演及各演員合作，感覺很夢幻及感恩。

《爆》煞科不久，林導再次為William度身訂造新片《無限任務》，二人期待再次合作。談到《爆》片於馬來西亞外景期間的辛酸，林導表示：「每個地方都有唔同辛苦，喺馬來西亞場地好崎嶇，要徒步行過千級樓梯，期間仲遇到水浸好彩有驚無險。」譚俊彥則說：「我今次要打人又要被打，仲要跳樓及糟質William，我都好心痛，佢好敬業，每個鏡頭都堅持親身上陣。」他又指在山洞拍攝時因豪雨搞到突然水浸，10分鐘內水位由腳眼升到腰間，幸拍攝團隊相當專業，立即收整拍攝器材撤退。當時不在現場的William收到朋友通知才得悉此事，令他大嚇一驚即時聯絡劇組，至於周秀娜笑言在William等面前，也不好意思呻辛苦。