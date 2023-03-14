烏國女網紅 直播打機勁Sexy

有冇喺網上睇過人哋嘅打機直播呢？如果你係遊戲迷，相信都睇過唔少呢類片，但有位打機好手叫Meulin，喺開始咗直播短短幾個月之間，已經吸引到過萬人捧場，理由好簡單，佢有好多支持者都係醉翁之意不在酒，純粹被一副火辣身材迷到暈陀陀。

有樣有身材

自從網上直播平台出現後，打機成為其中一種受歡迎嘅題材。早期做得呢啲直播嘅主持，無論男女都係打機高手，否則連關都過唔到，邊個會有興趣睇？問題係多咗人搞打機直播，要突圍而出真係唔容易，於是網上湧起一班打機唔算超勁但就有明星相兼肯賣弄性感嘅主播。好似來自烏克蘭，今年23歲嘅Meulin，就屬於有樣有身材嗰類主播，每次喺網民面前打機，都會着到好Sexy，最緊要係打機技術相當好，難怪喺去年12月開始直播至今，佢嘅IG已有過萬人Follow！

18歲當Coser

隨住Meulin嘅人氣愈嚟愈勁，開始有人對佢嘅過去感興趣，而佢喺呢個時候決定玩自爆，將自己曾經係一名性感女Coser嘅過去公諸於世。話說Meulin早喺18歲已參與Cosplay活動，一來本身係電玩迷，二來因為有次打機輸咗，要喺Cosplay活動上以性感造型登場嚟找數，估唔到現場觀眾有好熱烈嘅反應，令佢獲得前所未有嘅成功感，自此之後就成為歐洲最活躍嘅性感女Coser之一。值得一提，Meulin起初冇將自己嘅性感Cosplay寫真放上網，後來有人覺得佢好嘥料，於是作出游說，佢最終喺網上開設社交帳號，公開自己性感嘅一面，並成功躋身網紅行列。