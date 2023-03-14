江美儀一場戲5次表情轉換　盡顯視后功架

無綫劇集《隱形戰隊》播出以來反應不俗，一眾主角均各有特色，於最新一集中，飾演執法部門高層的江美儀，於獲悉女兒執勤期間受傷即大為緊張，一度含淚失控大叫，但為顧全大局又迅即回復冷靜，並一口氣發號施令，之後急步前往停車場欲奔往醫院看愛女，惟期間又問題重重，雖一臉哀傷，但仍強忍淚水，冷靜數秒後即抹掉淚水返回崗位，一場戲至少5次情緒轉換，盡顯視后功架。及後一幕於醫院探愛女時更眼淚大爆發，獲網民大讚立體演繹了慈母形象：「江美儀做阿媽時最正」、「演技收放自如」、「在車上心理起伏演出有層次，讓人感動」。

美儀透露喊戲部分看上去一氣呵成，但其實是分開數天拍攝，故要維持情緒有一定難度：「我記得係拍醫院嗰場先，然後先再拍番車嗰場，所以要記得個情緒，同埋要連貫番成場戲嘅節奏，呢個就係難度所在。」更指停車場一幕被監製文偉鴻「彈鐘」：「我第一、兩個take係做錯咗，監製指正番過嚟。嗰場戲係難嘅，因為要好心急想去醫院，但又唔可以去，又要即刻收番啲眼淚上去做commander，然後去到醫院終於可以喊出嚟。其實喊戲對演員心理壓力好大，喊唔出會阻人收工，好在監製妥貼安排有好大幫助。」