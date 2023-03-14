「賈名媛」邱芷微首度打擂台：希望突破自己！

在無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演賈名媛的邱芷微（Chelffy）日前與飾演Lisa的姜麗文（Lesley） 為愛決戰打擂台，兩人的精彩演出大獲網民讚賞，力誇她們大有潛質做女打，有網民更表示最期待將來能加插「大小姐」林淑敏與賈名媛打擂台的劇情。

今次是Chelffy首次挑戰動作戲，她稱要特別多謝網民：「我同Lesley未有正式針鋒相對嘅劇情之前，我哋曾經喺社交網上載過一張合照，結果吸引近千名網民點讚同留言，話最想睇我哋真正開火。估唔到編劇真係寫我哋兩個堅上擂台對打，令網民夢想成真！亦都要多謝TVB有留意民意，畀呢個機會我接受新挑戰。不過真係估唔到觀眾會鍾意睇女人打交，哈哈！」

Chelffy笑言沒有想過演高貴貪靚的賈名媛都可以變成「打女」，感到意外又興奮，但同時緊張到失眠。由於今次是她首次接觸動作戲，加上之前Chelffy因關節病問題而暫停打拳運動近兩年，故收到通知後，她即要求功夫教練男友Wilson為她安排特訓，她又感謝現場專業動作指導，令到整個拍攝非常順利。Chelffy透露男友今次也有在劇中客串，是兩人首次同框演出。

問到之後會否轉型做打女，Chelffy表示一直不抗拒動作戲：「作為演員，我希望可以突破自己嘅可能性，帶畀觀眾新鮮感。平時同男朋友都會研究武打功夫、睇動作片同睇拳賽，加上我哋嘅戲劇學校以教授功夫戲劇為主，如果角色同劇情需要，我一定會嘗試去演。」她稱以往學打拳只是出於貪玩心態，想不到今次拍攝可以學以致用，加上得到網民稱讚，令她更加有信心繼續鍛煉，期望下次演出有進步。