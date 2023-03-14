翁嘉穗激罕性感Deep V　同Kayan9896鬥搶Fo！

樂壇天后容祖兒、加拿大超模Coco Rocha、韓國人氣歌手Jeon Somi、李幸倪、關智斌、劉雅瑟、王丹妮、廖子妤等，今晚（14日）出席在中環舉行的時尚活動，現場Coco表演秒變Pose的絕技，令人嘆為觀止，翁嘉穗罕有Deep V性感現身，力戰Bra Top上陣的Kayan9896（吳家忻），港姐冠軍鬥女神，鬥得精彩。

翁嘉穗被問到是否得到老公批准？她笑言是先斬後奏，冇跟老公提及衣着性感程度，可能事後會被「哦兩句」：「但靚咗先啦！已經好耐冇參加過大派對，今日來到好開心。」她透露早前偕同閨蜜快閃韓國3日2夜之旅，是疫情以來第一次出埠，吃喝玩樂，不用戴口罩，感覺好舒暢。

Kayan9896早前傳出與男友林家熙（Locker）分手，今晚性感搶風頭，她表示日日都會悉心打扮，之前試過更性感，否認是無人管，直言一向都無人管束，自己鍾意着甚麽就着甚麽，問到是否已回復單身，她終大方承認分訊，現在要調節情緒，對於網民質疑袁澧林（Angela）多嘴爆她分訊，她忙替好友解釋：「Angela冇心，佢唔係成日留意新聞，同佢係好好朋友，畀大家早知我分咗手，大家唔好蝦佢，佢係好人。（之後有同Angela傾番？）我哋有成日傾偈。（游學修話你哋分手未必壞事，會唔會嬲？）冇嬲，係真嘅！分手未必壞事。」另外她又提到4月會推出新歌，行感性歌路。

Jeon Somi表示非首次來港，之前來過3、4次，很喜歡香港，也很享受今次活動，大讚香港人很友善，食物也好吃，品嘗過點心和北京填鴨，笑言日日食北京填鴨也不覺膩，又逛了中環街市及超市，問她是否想來港開騷，她表示當然想，因為自己很愛香港的粉絲。也想與MIRROR合作，覺得他們唱歌和跳舞不俗。

去年化身「白武士」，向亞視注資巨額9位數字的賴彩雲，今晚與亞視經理人林寶玉一同現身，賴彩雲透露已辭去主席一職，保持股東身份，至於是否與亞視仍有錢銀轇轕，她說：「如果現任老闆處理好就冇，處理得唔好就有瓜葛。」她透露自己是亞視第二大債主，當中涉及9位數，她希望亞視能在年半內清還債務，至於是否一次過還清還是分期仍未有方案，現採取私人追數，尚未需要採取法律行動，但她仍希望亞視可以有好的發展。她表示現時ATV旗下的AMM由她負責，希望用3年時間投資9位數發展4大區域，向東南亞發展。