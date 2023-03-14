潮吹聖手　一發不可收

日本AV女優嘅潮吹功夫了得，簡直係神乎奇技，真係睇到人拍爛手掌！而佢哋嘅手藝一樣咁厲害，令對手爆發出男之潮吹，而且仲一發不可收，同樣令觀眾睇到嘖嘖稱奇呀！

癡女夾擊

由Moodyz所出品嘅《巨尻癡女到M男家速遞》，乙愛麗絲、彌生美月呢兩位擁有美巨尻嘅癡女踩上M男嘅屋企，二話不說捉住對方百般玩弄，兩女默契十足，夾擊M男時分工合作，過程順暢又刺激。麗絲同彌生水性揚花，同時亦水頭充足，喪到齊齊向M男潮吹噴水。而M男享受完甘露之後，就上演3P激戰，但係好戲在後頭，因為兩女玩極都唔夠喉，於是引爆男之潮吹，誓要將M男榨乾。

一滴不留

喺片廠ABC製作嘅《在激烈的遊戲中噴出男之潮吹》入面，涉谷華呢位身高180cm嘅高挑索女，今次走到街頭四處獵男，佢最鍾意勾引怕醜處男上床。不過華妹唔會冇厘情趣嘅，搵到獵物之後，就會同對方拍吓拖行街街，互相了解之後，先至帶對方上酒店房激戰。喺華妹主動進攻下，處男唔再怕醜，喺上床拚個你死我活，最後仲中出收場。不過未完㗎，因為華妹再施加刺激，令處男爆發埋潮吹，咁至夠滿足！

玩弄奴隸

S1推出嘅《七森莉莉緊急突襲M男家》，故事講七森莉莉外表斯文又靚女，但其實係狂野慾女一名，最鍾意玩弄M男，突襲對方屋企之後，就會盡情玩弄，雖然M男似係受辱，但係內心不知幾咁享受。莉莉見佢咁乖，於是換上情趣內衣同佢再玩SM遊戲，之後上到床就要對方出盡全力，如果能夠令莉莉滿足，佢就會施展手藝引爆男之潮吹作為獎勵。

簡評

男之潮吹可以話係近期日本AV界新興嘅玩法，到底現實中是否能夠出現就唔知，但係見到班男優都識得噴水，觀眾都睇得好過癮！而喺今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意乙愛麗絲、彌生美月主演嘅《巨尻癡女到M男家速遞》，原因係兩位女優弗到爆燈，身材好演出又有火，完全冇可挑剔呀！