【是日通勝】

農曆二月廿四

癸卯年 乙卯月 壬申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、 下午3時至5時、下午5時至7時

宜：掃舍、沐浴、捕捉

忌：安床、動土、嫁娶

幸運方向：坐南向北

幸運數字：6、26、31

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好到不得了，能在職場競爭中佔優勢。

金牛座：善用好運氣，為實現夢想奮鬥，成功在望！

雙子座：事業運平平，人事問題要正視，小心言行。

巨蟹座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

獅子座：好人有好報，只要心存善念，好事自然來！

處女座：謀事要盡全力，可把衰運的影響減至最低。

天秤座：別太自我，伴侶需要空間，不要事事過問。

天蠍座：投資涉及風險，盲目跟風會令你得不償失。

人馬座：告別不設實際的幻想，愛情上可取得突破。

山羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

水瓶座：愛情運特別差，擇偶要留意對方的內在美。

雙魚座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 財運強

（跌）虎 人緣差

鼠：得力助手現身，事業發展易取得突破！

牛：吉星高照，財源滾滾來，讓你喜出望外。

虎：是日沖煞，人緣欠佳，易陷入是非鬥爭。

兔：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

龍：心態正面，力爭上游，距離成功非常近。

蛇：處變不驚，毋懼競爭，有遇強愈強之勢。

馬：腦筋轉數快，職場上爆發出驚人戰鬥力。

羊：財運亨通，對生意人有利，開單冇難度。

猴：工作運不錯，趁勢加把勁，易取得佳績。

雞：易遇上棘手問題，需要積極尋求幫助。

狗：有點偏財運，但投資博彩要見好就收。

豬：心神不寧，無法靜心做事，出錯機率大。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

催旺小孩讀書運

家有小孩，最希望他們讀書考試順利，讀書當然要靠小朋友自己努力，然而配合今年兔年的文昌方位，也可增加文昌力量，有望小孩學業進步。

坊間常提及的文昌，傳說是一位神仙，稱為文昌帝君，原名張亞子，是書塾老師，被朝廷賞識當上文官，卻因得罪權貴而被調職武官，戰死沙場。死後玉帝賞其執掌文昌府，負責世人的學業及考試，與武昌帝關公齊名。現時仍有文武廟供奉文昌帝君，不少人會拜祭祈求子女考試順利。

四綠文昌星屬木，而綠色及數字「4」均代表木，2023年兔年四綠星飛臨中宮，即房子的中央一帶。如果住所中宮一帶剛好是大門、小孩的睡房或書房，小孩今年的讀書運會明顯加強，不用太過操心。

因文昌屬木，而綠色及數字「4」均代表木，所以今年中宮最適合放置4支水養富貴竹來催旺，如果不適合放置水種植物，也可以選擇綠色植物圖案的家居飾品，加以催旺。

如果小孩的書房或睡房位處中宮，今年房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，當然，其他綠色物品，例如文昌塔或筆座等，都有助帶旺文昌星。