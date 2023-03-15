娛圈單打︱影后大方葉問勁　閒人盲反好羞家

第95屆奧斯卡金像獎塵埃落定，楊紫瓊（Michelle）憑《奇異女俠玩救宇宙》再下一城，成為史上首位華人影后。她得獎致詞時特別感謝香港，指香港是她的事業起點，為她提供肩膀立足，令她今天可以來到這裏，可見影后毫不忘本。

一眾黃人卻酸溜溜，本欲急着揶揄港官，諷刺他們別再將Michelle說成是「香港演員」，詎料影后反而主動感謝香港。事緣早前Michelle憑同一電影摘下金球獎音樂及喜劇類電影最佳女主角，港官隨即恭賀一番：「香港演員在國際影壇大放異彩，我們感到非常鼓舞」云云。

客套話落入黃人耳裏，當然又是抽水的好時機，那位在黑暴後無法立足香港、惟有跑到台灣𢱑撈的過氣藝人便振振有詞聲稱，Michelle是馬來西亞人，譏刺港官「咁樣搶人才」。今次本欲照辦煮碗笑多鑊，怎料Michelle落落大方，倒是顯得黃人小家。其實Michelle在港發展多年，更曾下嫁香港富豪，一定擁有過香港身份證，說她是「香港演員」有甚麼問題？

與此同時，奧斯卡大會邀請港星甄子丹擔任頒獎嘉賓，卻因為「葉問師傅」受訪批評2019年發生的是暴動而非抗爭，崩口人忌崩口碗，黃人感到刺耳，遂發起10萬人聯署，施壓大會取消其頒獎嘉賓資格。結果人家睬你都傻，甄子丹如期登台，有份發起聯署的前學運領袖居然慨嘆「主辦方向中共叩頭」。

西方不是標榜言論自由嗎？要是奧斯卡因為無理取鬧而跪低，那才是叩頭。這年頭，連電影界盛事也要沾上反中，盲反至此，委實令人側目！