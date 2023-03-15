東方日報C2：郭柏妍火力十足　張振朗硬食撩陰腿

郭柏妍與張振朗拍攝練拳戲，掃腿時她不慎踢中「小朗朗」，幸而振朗有用護腕及攝手入內「護祠堂」！事後她嚇親謂：「我冇試過踢人哋嗰度，死嘞！我係咪真係踢到你？」振朗客氣謂：「有啲咩事都好，咩都擋晒㗎嘞！仲好有用㗎！」

藝人張振朗、郭柏妍（Rosita）日前於拳館為文偉鴻監製的無綫新劇《奪命提示》拍攝一場打拳戲，劇情講述振朗教Rosita打拳，Rosita打到攰想抖抖，豈料振朗卻說了幾句「潤」她，唔衰得的她轉頭狂揮拳起腳，不小心踢中「小朗朗」，痛到振朗掩住下體倒地狂縮。劇情好慘痛，但其實現場振朗都絕不好受。試位時，Rosita誤踢振朗膝頭哥，緊張問他有沒有事，振朗亦相當好，忍痛指沒事之餘，更讚她做得好，不過到拍攝踢「小朗朗」鏡頭時，振朗難免「淆底」謂：「我好驚啊！我仲要傳宗接代㗎！」隨即他塞護腕入褲襠掩護，正式拍攝時更將手放入褲內保護「小朗朗」，Rosita踢完後，他不禁謂：「都有啲力㗎喎！」而Rosita雖然弱質纖纖，但拍攝時她出盡力揮拳、掃腿，香汗淋漓，相當落力，穿着露腰衫及短褲的她騷纖腰露長腿，甚有睇頭，不過其雙腳都留下不少瘀傷。

事後兩人齊齊接受訪問，振朗被問到拍攝前有否為「小朗朗」作心理輔導時，他笑言：「我已經將成個人交咗畀劇組，每次做足安全措施，所以頭先都冇受傷。」相反Rosita就相當緊張：「我好驚踢到你，所以對咗好多次位，因為我冇試過踢人哋嗰度，不過我睇Playback時最後一下真係好真，死嘞！我係咪真係踢到你？我又唔肯定喎！」問到是否真的有踢到「小朗朗」時，Rosita仍不肯定謂：「我唔知呀！」振朗即說：「好在師傅叫我攝隻手入去擋住，有啲咩事都好，咩都擋晒㗎嘞！（攝隻手安心啲！）梗係啦！仲好有用㗎！我仲要有啲子子孫孫。」

Rosita指近排多了健身，亦為了這場戲去打拳：「原來嗰碌柱係好硬，教練係咁叫我大力踢，踢到瘀晒。」說時大家忍不住笑，問她究竟是哪碌柱，振朗笑謂：「咪係囉！泰拳嗰個叫沙包。」她尷尬謂：「我覺得佢好大舊，所以唔識點形容。」振朗之後都有不少動作、開槍戲份，他指已做足準備：「依家睇《隱形戰隊》都好犀利，內地豆瓣有8.2分。而我哋套劇喺廠拍一場動作戲要3日，好細緻！」Rosita又指劉佩玥及劉穎鏇都好吸睛：「女仔睇到都會心心眼。（你使唔使都要好性感？）到時就知嘞！依家唔會食咁多，因為啲服裝都好清涼，要減磅先！」

與丁子朗拍劇做情侶

此外，說到之前去音樂節被指送親手整的頸繩給丁子朗時，她謂：「其實我屋企都有一條，所以唔明點解話我送畀佢，場地入面個個都有一條，好似Souvenir咁。（你哋係咪真係拍緊拖？）我哋係朋友，喺套劇入面我哋就係拍緊拖，係情侶嚟！（佢有冇機會？）套劇入面都好有機會發展到，劇本仲出緊，我都好緊張劇情點發展！（即係劇以外未有機會？）劇以外就係好好拍緊劇入面嘅嘢！」而丁子朗亦大方跟Rosita合照，他笑謂：「係人都有整㗎，嗰條係我整畀自己嘅。」他又透露日前拍了一場綁架戲，要吊威吔做空中蜈蚣彈，難度甚高，問他有否過兩招給Rosita時，他謂：「今日有咁多人指導，佢個角色有啲笨拙！（咁平時笨唔笨拙？）我唔知喎！」

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