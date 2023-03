Backstreet Boys香港開騷　成員Nick思鄉病發作留酒店煲劇

繼愛爾蘭經典男團Westlife上月來港開騷後,另一美國殿堂級男子組合Backstreet Boys(BSB)相隔15年後再度來港開騷,他們一連兩晚假亞洲國際博覽館Arena舉行演唱會而昨晚是頭場。

BSB 5位成員AJ Mclean、Howie Dorough、Nick Carter、Kevin Richardson和Brian Littrell於演唱會上唱出多首膾炙人口的金曲包括《As Long As You Love Me》、《I Want It That Way》以及《I'll Never Break Your Heart》等,全場近萬名歌迷全程與他們大合唱。

而據知原來BSB周六(11日)完成新西蘭演唱會之後幾名成員提早幾日來港,而其中Nick Carter昨日就於社交網公開在港照片,不過他並沒有到處觀光而是留在酒店房瞓在床上煲英國劇集《唐頓莊園》(Downton Abbey),而他昨晚完騷後亦於社交網貼與家人的照片,並深情留言:「已有超過1個月我離開屋企去巡唱。我為世界各地嘅所有人表演而感到非常有趣。但仲有兩日,我終於要回家照顧我嘅家人並馬上重回全職爸爸模式。我等唔切喇!」至於AJ就公開遊中環的自拍片,他更試搭中環半山扶手電梯,他表示不敢相信有咁長的電梯!