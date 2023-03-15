DEZ出新歌再次搵嘉盈拍MV大讚對方好Pro

環球歌手DEZ（余宗遙）在白色情人節推出全新單曲《3.14》，猶像一份禮物向粉絲回禮，歌曲MV找來「熊仔頭」的嘉盈「再續前緣」，DEZ說：「對嘉盈嘅第一印象係喺《拍一日拖》，佢好似一架用不完油嘅跑車，一直維持好高能量，好正面好勤力，為拍攝到最佳效果，會思考點樣演得更好。」

DEZ又讚嘉盈是很有職業道德的對手，因為拍攝當天她有點不舒服，但她總是說「沒事」，MV中有一幕，兩人要面貼面差點要親嘴，令他很難忘。今次MV是一鏡到底，對兩人來說都是「考牌」之作，他說：「第一次咁拍，以為好簡單，原來工作人員要邊拍邊換場境，嘉盈要極速換戲服，節奏要捉得好準繩先成功，稍有閃失都要重來。」

嘉盈指拍這個MV最困難地方，在於需要大家同心協力完成一鏡過的鏡頭，每拍完一take全體就拍手掌話完美，希望導演收貨：「但追求完美嘅導演冇被我哋動搖，但的確係好愉快嘅一次合作。」她又大讚DEZ有日系美男子的感覺，更愈演愈好，為了大家投入拍攝，在場人士都有分享自己的愛情故事，她笑說：「我覺得佢係個富有同情心嘅人，因為佢吸收咗現場工作人員嘅經歷後，愈做愈好，每一take都做得比上一次更加準確！」