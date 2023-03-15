吳宇森重拍《喋血雙雄》落實由《權力遊戲》女星任女主角

荷里活電影公司於2018年曾宣布吳宇森將重拍代表作《喋血雙雄》新版，並由《黑豹》（Black Panther）的美籍非裔女星雷碧達尼安高（Lupita Nyong'O）飾演原版周潤發的浪漫殺手角色。不過後來吳宇森透露雷碧達因檔期問題已辭演。去年電影公司就宣布劇集《怪盜羅蘋》（Lupin）法國上位男星Omar Sy將擔任男主角飾演殺手。而昨日有傳媒就透露曾主演神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）的英國女星Nathalie Emmanuel將加盟，暫時未知她是否飾演原版葉蒨文的失明酒廊歌手。而電影公司方面亦宣布影片將由環球電影公司發行，並預計於本年在串流平台放映。

現年34歲的Nathalie Emmanuel因在《權》劇飾演Missandei一角而走紅，亦參與過幾集《狂野時速》（Fast and Furious）。而她亦會於5月上映的《狂10》（Fast X）演出，該片的海報今日曝光，除了有Nathalie以及一眾元祖演員之外，新加盟的一眾影星包括「和平使者」John Cena、「水行俠」Jason Momoa以及「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）均在海報中出現，夠晒熱鬧！