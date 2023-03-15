唔使去日本！百款BE@RBRICK登陸香港

BE@RBRICK近期大作欠奉，比較有話題性只有CLOT旗下的半透明三眼米奇。不過熊界好快會熱鬧起來，事關「BE@RBRICK WORLDWIDE TOUR 3」展覽（香港站）將於3月21日至5月10日在香港舉行，是2021年於東京涉谷首展後，展覽首次在日本以外亮相，絕對是本地BE@RBRICK收藏家的頭等大事！

展覽由香港多維體驗品牌藝術空間Artelli跟潮玩巨頭MEDICOM TOY聯手策劃，雲集來自100位國際創意單位設計的獨家1000% BE@RBRICK，當中包括A BATHING APE、The Andy Warhol Foundation、COMME des GARÇONS、THE NORTH FACE、UNDEFEATED、UNDERCOVER等知名單位。展覽另一亮點是由法國皮具品牌Pinel et Pinel聯同塗鴉藝術家Cyril Kongo聯手創作的純手工皮革BE@RBRICK，將玩具提升至藝術品層次。

每次熊展例必有嘢賣，今次亦唔例外，將有7款BE@RBRICK於展覽期間限量發售，當中6款屬全球首度公開發售。而買熊前要先買門票，分HK$120正價門票及HK$1,080尊尚門票兩種，後者持有人可享專屬參觀時段、展覽導賞、紀念品優先購買權和一系列精美紀念品包括赤司龍彥親筆簽名版BE@RBRICK WORLDWIDE TOUR 3香港特別版紀念書等，意欲購票可經以下傳送門。

同場加映：高達展再襲港

3月玩具界仲有另一盛事，首度結合超人氣作《機動戰士高達 水星的魔女》的全新STRICT-G期間限定店將再度襲港。現場除有多個打卡位供粉絲拍照，更有多款香港首發及限定商品發售，例如「風靈高達」為圖案的T-shirt、水星的魔女xMEI背包等等。