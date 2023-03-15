【簡潔生活學】 學員分享搬家心得

當上收納師講師，周不時有朋友或有緣人向我請教收納知識，但其實我也不斷學習中，所以也會和學員、網友或Follower互相交流，能獲得不同的寶貴經驗。最近就有位舊學員P，分享了搬家時如何運用收納方法，大家不妨用作參考。

P說早前家中裝修，所以要搬到附近單位暫住3至4個月。雖然她一向都有做收納，但是去到「搬家」的層次，發現家中還有很多東西，欲斷難斷，好像執極也執不完，頭幾天感覺很沮喪，不過，也要硬着頭皮去面對。

由於是短住的關係，所以首要做的，就是分開哪些短期要用，哪些不急用，可留待搬回自己單位才開封，例如：已看過的書本、CD、舊照片或個人珍藏等。若果「入錯箱」，到時又要開箱就比較麻煩了。

她最初也很用心，按區域分類，但到後段有些難以區分，只好將未能分類的物品放進一個紙箱，用手機拍下照片，盒上列明所載物品。另外，她為了盡快復常工作，所以安排一個紙箱擺放上班要用的文件及資料，並寫下「公司即用」，搬定後可以快速歸位。工作服裝也準備了兩套，不會放入箱而用衣物袋，避免東找西找。

P建議有幾項物品宜用細箱或細袋盛載，並放在當眼處，因為使用率極高：1. 文具：紙筆、膠紙、剪刀； 2. 修理工具：螺絲批、鉗； 3.掛鈎，可隨時掛起物品。4.電子產品叉電線；5.舊毛巾舊衣物，可以用來抹地或鋪墊傢俬雜物，以防撞爛撞花。

由於搬屋時會很混亂，要用到時「失踪」，便要再花錢買，費時失事。這位學員的小小心得，十分值得大家借鏡。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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