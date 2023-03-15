Bug Cabin　「蟲」建新型蝸居

春暖花開，也是昆蟲開始活躍的季節，而以下介紹的巨蟲「Bug Cabin」，不但有可能在未來的自然世界中出沒，更會給人類的居住質素帶來多方面的提升，成為新型蝸居的示範作！

貌似大甲蟲

由「The Golden Trezzini Awards 2022」得主之一、古巴建築設計品牌Veliz Arquitecto發表的概念建築「Bug Cabin」，顧名思義是受昆蟲啟發，外觀像一隻來自外太空的巨型甲蟲，令人極具想像空間，其頂部由5塊貌似眼鏡蛇蛇頭的組件覆蓋，呈現出豐富的層次感和線條美，同時有助採光。

按設計師的構想，「Bug Cabin」的建築面積為60平方米，預計建於美國佛羅里達州的邁阿密，周邊被樹林包圍，並特別加入地台，把建築物「升高」，減少對土地的影響，亦可令住客獲得更好的觀景視野。

除此之外，設計師為建築物加入不少巧妙的細節以適應大自然環境：其一是建築結構有助通風，方便熱空氣流出，令室內變得涼爽，減少對冷氣或風扇的依賴性；其二是建築物外殼安裝了微型太陽能電池板，使綠色能源得到善用；其三是它的外殼可以關閉或打開，以應對所處位置的天氣情況。