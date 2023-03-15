BTS陸續入伍　Jungkook開直播爆喊：就算冇我哋都要幸福

韓國天團防彈少年團（BTS）去年起開始陸續入伍，其中成員Jin已於去年12月開始服兵役，而J-Hope亦於最近宣布已遞交取消延期入伍申請，估計會在短期內入伍，而其他成員正專注個人活動，最快可望於2025年重新合體。

不時開直播跟粉絲互動的成員Jungkook昨晚（14日）一邊飲酒一邊開直播，他說：「不知道為甚麼總是飲了酒，就會想起大家，所以很多時候都是在飲酒時想起大家而開直播。」他指粉絲對他來說是很巨大的存在，開直播跟大家見面時覺得很舒服和幸福，覺得見粉絲比見朋友更自在。

他又說：「大家的第一順位不能夠是我，我有要做的事，如果第二日有事要做，我要早睡，雖然很感謝大家支持我，但你們要把自己的人生放在首位。」之後又說：「大家要幸福，就算沒有我們也要幸福。」粉絲紛紛留言為他打氣，Jungkook便忍不住感觸落淚。

不少粉絲對Jungkook在直播中爆喊表示擔心，Big Hit Music事務所方面跟韓媒通話時指Jungkook應該是指現時無法跟隊友一起活動，而他與粉絲對話時變得感性，所以突然落淚，問到Jungkook會否在今年內入伍，有關人士表示：「除了正在當兵的Jin和申請取消延期入伍的J-Hope之外，其他成員的當兵日期仍然未定，在他們申請取消延期入伍之後，我們會再作公布。」