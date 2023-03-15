MIRROR晒冷作出鏡量不勻　Lokman打得有着數

男團MIRROR、影帝林家棟及韓星李帝勳等，下午現身《Viu X MakerVille 2023項目發佈會》，場面熱鬧。李帝勳主演的韓劇《模範的士II》被黃Viu購下播放權，對於今次來港宣傳，他開心透露：「我真係好鍾意香港，疫情前1年起碼嚟兩、三次。今次隔咗三年半再嚟，已經喺灣仔行咗一圈，落咗機就去食多士同飲奶茶，真係好鍾意香港美食。」李帝勳更明言希望日後有機會來香港拍戲或生活。當被到倘若開拍《模範的士III》的話，有否興趣來香港取景，他即謂：「我會選擇由中環搭船到尖沙咀追擊壞人，或者加插搭電車場面，從上層追蹤壞人嘅去向！」他又指今次再到港，發現有新型的士，希望能夠乘坐一吓。談到接下來的新加坡等地粉絲見面會，李帝勳打算：「我應該會表演唱歌，但大家唔好有太大期望。」

而林家棟與Lokman@MIRROR合演的電影《命案》以鐵定4月20日上映，此乃MakerVille創業作。談到拍攝事宜，家棟於台上感觸表示：「睇呢套戲，大家可以反思吓究竟係人定勝天，定係天命不可為，呢個係最大嘅得着。」Lokman則指自己今次角色對殺人充滿慾望。

另外MIRROR首次合體拍攝電影《12怪盗》目前已投入前期準備功夫，發布會上見到12子圍讀的情形。由於Edan及Anson Lo正身在日本拍攝英皇電影《盗月者》，今日僅得其餘10子亮相。談到拍演怪盗，他們表示：「依家度咗身添，會造啲靚戲服。（造型以黑色為主？）因為我哋係怪盜，夜晚先出動，所以深色為主。（今次你哋有冇啲特殊技能？或者事前準備？）商業秘密，哈哈！怪盜少不免有拳腳功夫，同埋我哋都上緊啲演技班，建立吓我哋大家嘅默契。」

當被問到誰比較身手敏捷，AK笑指：「梗係拍《繩角》嗰幾個啦！」而Stanley則指Lokman跆拳道出身，應該比較打得，但指今次打戲不平均，有幾個成員打得比較多，又明言戲份集中在他們身上，故即使有女角亦不搶眼。至於開鏡，Lokman表示：「就嚟喇，今次全部都喺香港取景。」姜濤則坦言不會飛往日本拍《盗月者》：「我客串咋，戲份唔多，香港開工，不過遲啲真係要去日本做其他工作。」

談到有航空公司歌單只集中在Jer身上，一人「獨攬」7首播放，反觀AK、Ian及Jeremy全部都「一首欠奉」，搞到歌迷投訴，Lokman解釋：「所有歌都畀晒航空公司，只不過佢哋要陸陸續續咁上架，做嘢要有程序，畀啲時間啦，冇搞分化。（你哋首英文歌幾時正式面世？）3月17號。（真係想打開國際市場？）都係想等多啲人認識我哋啫。（除咗英文之外，係咪有其他語言嘅歌曲？）泰文有興趣，因為好有特色。」