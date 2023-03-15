吳業坤補擺喜酒　「老爺」陳山聰爆親家催生B

「TVB Music Group一哥」吳業坤今日（15日）和日籍藝人濱口愛子補擺喜酒，圈中不少好友到賀，陳山聰笑言是「老爺」身份，因為個「仔」結婚：「坤坤喺劇集《飛虎之雷霆極戰》度係做我個仔，佢叫我老竇，恭喜佢，祝佢幸福快樂，戥佢好開心。」同行的譚俊彥則說：「我同佢拍過《男神廚房》，我懷疑佢偷睇我嘅秘笈，用嚟煮嘢食氹老婆。」又大爆在婚宴聽到坤坤的日籍外父提過baby，所以相信好友被催生bb，當時全場嘉賓起哄。

而山聰又指現場設live Band，感覺浪漫：「坤坤將呢個婚宴變咗演唱會，喺度大唱情歌。」譚俊彥亦謂：「佢真係唱咗好多首歌，仲好enjoy唱日文情歌，新娘子就用廣東話同我哋講多謝，坤坤好Man呀，仲同我哋賓客講唔使對佢好，最緊要錫我老婆，希望大家都好好保護佢太太。」陳山聰就接住說感覺到坤坤好愛及好保護太太，又指坤坤說自己的朋友就等如太太的朋友，因為坤坤擔心太太初來香港生活會有不習慣，希望自己的朋友可代他照顧太太：「所以我覺得佢大個仔。」兩人又暗示以現金做人情，笑言：「結婚唔好送禮物，因為香港地少。」

曾和吳業坤合作拍劇的陳敏之亦有出席婚宴時，大讚新郎哥屬好玩之人：「我哋都會一齊食飯，佢係個好開心嘅男仔，今年佢好大轉變，今日結婚，見證到佢由細路仔變成一個老公。」她又指很愛戥人高興，所以結婚、滿月酒逢請必到，可見證一齊成長。

問到可和坤坤分享夫妻相處之道？早已是幸福人妻的她祝福：「其實都唔使我分享，佢哋真係好開心同甜蜜，同埋相處順其自然好舒服，佢太太好sweet。」不過聽見新娘的爸爸也開到口恨抱孫，所以祝福一對新人：「年生貴子，遲啲我哋都會再約食飯，因為大家都好忙。」曾是日本樂壇教父小室哲哉愛徒的她，又謂在婚宴上聽到不少日文，令她萌重讀日文的念頭：「啲日文好好聽，突然有心同個仔一齊再學日文。」

吳業坤緋聞女友薛家燕亦現身婚宴，她笑言：「今日Captain Nancy就空降，以緋聞女友嘅身份出席緋聞男友嘅婚禮。」又自爆半年前已知坤坤想結婚，皆因當時她邀請新郎哥擔任其網上演唱會嘉賓：「佢同我講話識咗女朋友，仲準備結婚，我成日想約佢，畀我見吓佢未來老婆，但半年都未約到，今次係第一次見，佢太太好可愛，祝佢哋永結同心，快快樂樂。」又指以心意利是做人情，不過笑謂：「可能要買bb衫，寄語佢要乖仔，加油努力。」她又覺得坤坤成為人夫後，感覺大有不同：「以前講嘢充滿挑釁，依家佢唔敢，講嘢斯斯文文。」有份到賀的鄭俊弘在場內獻唱《你的名字 我的姓氏》，向一對新人送上祝福。