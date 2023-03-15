本日日本：鋼牙與大鼻80周年　紀念產品最愛邊款？

除了米奇、唐老鴨、小熊維尼外，鋼牙與大鼻（Chip 'n Dale）這對花栗鼠拍檔也是迪士尼的超人氣角色，今年適逢牠們誕生80周年的大日子，日本迪士尼專門店特別推出一系列可愛的限定商品，相信會令粉絲們大出血。商品採用了粉彩色調，各商品上寫有的「80」數字內會看到鋼牙與大鼻最愛的橡果，造型方面兩位主角戴着派對帽並架上蛋糕圖案眼鏡，流露歡欣的感覺。推介產品必定是毛公仔，鋼牙與大鼻拿着喜愛的花生，可愛度爆燈，又或者他們倚着巨大花生的飾物盒，另有杯碟、索繩袋、文件夾、筆袋等實用的生活雜貨，在家中也可與鋼牙與大鼻朝夕相見。

今次還有與UCC聯名推出的咖啡禮盒，讓咖啡控可以享用濾掛式咖啡或咖啡歐蕾的精華，調配出適合自己口味的咖啡。另外一套兩隻的Tsum Tsum造型鋼牙與大鼻公仔，迪士尼商店原創角色UniBEARsity亦有紀念相關的紀念特別服裝，可愛賣相令人愛不釋手。所有產品即日起於東京迪士尼旗鑑店優先有售，3月17起於日本各迪士尼店舖及官方網店shopDisney發售。