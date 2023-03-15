睽違6年李克勤再踏紅館開騷　盧淑儀負責戰衣指定要真空

久違6年，李克勤將於5月13至16日假紅館舉行弦續李克勤‧港樂演唱會」，拍攝演唱會海報時相當大陣仗，皆因與港樂近60人大樂隊一起拍攝，大會特地移師到演奏廳進行，由早影到傍晚。20年前，克勤曾經與香港管弦樂團合作過紅館演唱會，現再度重逢，感情經過歲月增加了厚度，所以海報計設上亦沿着濃濃友情出發，用兒時玩具帶出由細玩到大的溫馨及歡樂。海報上見到平日西裝骨骨、正襟危坐的管弦樂團，個個像小朋友一樣拿着玩具，與克勤「你打我鬧」的神態，感受到今次是個繽紛歡樂的演唱會。

克勤笑着說:「影海報當然心情係極度興奮，好大陣仗呀今次，人多勢眾，覺得好熱鬧，好開心，回想番對上一次合作，已經係20年前。當年我只係7、8歲啦，哈哈哈..... 個種感覺係，你識個朋友20年，再一次合作，大家無論喺感情、功力上都有升華。今次張海報主要係想表達呢個騷，主要係要話畀大家知，音樂可以有好嚴肅一面，亦可以好輕鬆快樂， 個騷好認真做亦可以好好玩。」

是次挑選西裝，由克勤太太盧淑儀負責揀衫，他說：「我拆開個衫袋，以為自己帶少咗襯衫，點知打畀老婆，佢話：『你識咩，總之入面真空啦，乜都唔使着，係咁先靚。老婆話乜就乜啦…覺得入面涼浸浸咁。影個陣有工作人員竟然提我，李生你走光呀！哈哈....麻甩佬都有人提走光，我覺得好好笑。」

克勤又謂疫情之後，相信每一個對音樂有憧憬的歌手等到頸長，恨再一次在紅館做騷：「我希望歌迷觀眾可以多啲參予，所以其實已經喺社交媒體上面叫歌迷留言畀我，想聽咩歌，大家同我一齊揀，我哋會以最勁嘅管弦樂團嘅音樂，重新編排，最正視覺效果，帶畀大家震憾嘅音樂盛宴，我發覺我好多經典歌，同管弦樂真係係夢幻聯動，經過管樂演奏，首歌氣質會變得非凡，並且震憾。」

他又說近期日日忙為演唱會開會、拍攝影片，覺得操練足夠，因平時都大運動量：「唔係打波就踢波，所以都唔使點狂操。」問到演唱會會否有特別嘉賓？克勤就笑說：「有，其中一晚仲會有一個來頭好猛嘅嘉賓添，就睇吓大家買飛買唔買得中啦。」