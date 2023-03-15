MIRROR發揮團結精神　拍廣告顯搞笑本色

人氣男團MIRROR為保險品牌拍攝的宣傳短片近日曝光，片中成員們化身應援隊隊員，分為Team Music、Team Food及Team Sports三個應援小隊，由於三個場景的拍攝均需輪流進行，但成員均充滿默契，完美配合拍攝流程，盡顯十二子的團結精神。雖然拍攝過程辛苦，但他們亳無怨言，更不時發揮搞笑本色。

當姜濤所屬的Team Music進行拍攝時，其他兩個小隊的成員均開玩笑地在旁催促他盡快完成，但姜濤絲毫不受影響，超水準完成，其他成員Jer、Jeremy及Ian更在片場大玩音樂。

至於Team Food的成員AK、Edan、Frankie及Alton大廚上身，AK施展細膩刀功，Edan向成員分享烹飪心得；Frankie及Alton則在擺盤方面盡顯心思。

而屬於Team Sports的Stanley、Lokman、Anson Lo及Tiger個個狀態大勇，Stanley因拍攝要求需要連做十幾次sit-up再站起來講對白，變相不斷操肌；而平常勤於鍛鍊身體的Anson Lo在拍攝時向大家傳授舉啞鈴秘訣；Lokman在片場展現驚人的彈跳力，勁度十分，Tiger除了要邊跑步邊講對白外，在結尾的大合照鏡頭中需要不斷「跳跳紮」攝鏡，一秒間變成「跳跳虎」，場面惹笑。