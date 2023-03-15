何沛珈李芷晴泰國大解放　被猛男捉手摸胸肌

何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie）主持旅遊節目《請1日假去旅行》，明（16日）一集，Roxanne、Stephanie一到埗曼谷，即時除口罩、剝大褸實行大解放！今次行程相當豐富，其中一站是到猛男餐廳食好嘢，當日正日生日的Stephanie獲Roxanne和製作組送上驚喜，Stephanie被一堆猛男「圍攻」跳舞，兩位靚女更被猛男捉手仔摸胸肌，Roxanne笑言：「佢哋好濕，因為啲汗，搞到我隻手都濕埋！」不喜歡太刺激，節目亦有悠閒推介。穿上泰國大學校服的Roxanne和Stephanie去到當地著名學府朱拉隆功大學打卡，再排隊幫襯米芝蓮推介的海鮮媽媽麵。Stephanie事後受訪時笑言：「原來泰國嘅大學生要着校服，感覺好得意、好青春，之後再拍一啲Mood Shot，好似拍緊青春校園劇！」Roxanne則笑言：「好多年冇着過校服，好有重拾青春嘅感覺，之後同芷晴喺校園走嚟走去，就諗起中學時期我都有個好好嘅閨密，去到邊都好似孖公仔一齊。」

兩位靚女亦有齊齊穿上泳衣，於酒店泳池和陽光玩遊戲，大晒Fit到漏身材。之後兩人到商場推介泰國潮牌泳衣，除款式多多兼價錢不算太貴外，該款潮牌泳衣最大賣點，是泳衣着重腰身設計、凸顯女性的曲綫，令自認有選擇困難症的Stephanie難以抉擇。兩人另外還到了一間森林Café打卡，該Café最大特色是可以撐船仔泛舟河上，相當過癮；雖然鏡頭前畫面看似唯美，但其實有苦自己知，Stephanie受訪時笑言：「一開頭以為可以好優雅咁撐船仔傾吓偈，點知我哋撐到身水身汗嗌晒救命，都幾難忘！」是集最後一個推介行程是到飛機市集行街，兩位靚女一邊睇一邊着上身試穿，十足迷你花生騷；之後再去到由舊飛機改造而成的餐廳食Fine Dining，價錢只需2,000泰銖起，即約446港元，性價比相當高。