桑拿女神　焗到濕𣲷𣲷

寫真界巨乳女優都丸紗也華因為好鍾意焗桑拿，因而有桑拿女神稱號。（互聯網）

好多男人都鍾意去桑拿浴室輕鬆一下，而喺日本有唔少女仔亦愛焗桑拿，佢哋認為焗出一身汗有助排毒減肥，大有養生以及促進健康嘅功效，好似寫真界巨乳女優都丸紗也華就係其中之一，佢更有桑拿女神稱號添！

白滑彈彈波

日本寫真女優多不勝數，而且平均質素相當高，真係令人目不暇給！不過，喺芸芸眾多女優當中總會有幾位特別吸睛，甚至可以話一行出嚟就會令其他女優驟然失色，今日同大家見面嘅都丸紗也華就擁有呢種星級光采喇！

今年26歲嘅佢，喺各方面都可以話傲視同群，論樣貌，氣質高雅綺麗，特別係雙眼透發出非凡神采，而且帶有少少混血兒味道，令人深刻印象。身材方面更係正到不得了，肌膚鮮嫩又白滑，配合心口對天然F Cup大肉球，分量十足大之餘，亦極富彈性，堪稱為極品巨乳呀！

焗勻全世界

雖然華妹年紀輕輕，但今年已經係佢踏入藝能界第10年喇，因為佢16歲就被發掘，喺「秋葉原化劇團」一邊接受演藝培訓一邊表演，亦因為咁，佢喺演技甚有水準，拍過唔少電視劇同電影，包括《為親愛的我致上殺意》及《人狼遊戲》等，喺藝能界嘅發展範疇相當廣泛。

雖然拍劇同拍戲相當忙碌，但係佢仍然會拍寫真大騷好身段，好多人都大讚佢愈來愈弗添！而紗也華表示自己為咗令身材更趨完美，已經戒食零食，每個星期去焗兩次桑拿幫助排毒瘦身，仲話自己已經成為桑拿狂熱分子，未來如果有機會拍寫真集的話，希望可以去勻全世界嘅桑拿場一邊焗一邊拍攝添！

都丸紗也華雖然工作忙到冇時間休息，但係亦唔會放棄拍寫真，從其社交網中就可以睇到好多拍攝花絮，大家千祈唔好走雞呀！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎2吋

三圍：35F-24-35