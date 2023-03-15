Azami San越南鮮乳　奶味濃郁

隨住性感女Coser嘅湧現，無論你係唔係Cosplay迷，都能夠體會到佢哋嘅魅力，其中就有呢位嚟自越南嘅Azami San，其賣點就係乳香濃郁，令人睇到心跳加速呀！

直逼裸模

性感系女Coser最大嘅賣點，當然係佢哋非一般嘅性感度，乜嘢叫做非一般？嚟自越南嘅Azami San正係一個最佳示範。事關佢喺社交平台上所分享嘅Cosplay寫真，簡直係挑戰尺度，直逼成人模特兒級數，加上佢擁有胸大腰幼嘅火辣身材，實在令男士睇到心跳加速，難怪成功吸納超過130萬粉絲，人氣勁爆啦！

有趣嘅係，因為佢個樣帶點東瀛味道，而且佢又識日文關係，故此有唔少網民都以為佢係日本人，最初佢都會解釋一切都係誤會，不過其後佢已經唔再解釋，甚至將錯就錯扮成日本妹添！

火速爆紅

至於點解Azami San會投身性感女Coser嘅事業呢？佢表示自細鍾意睇日本動漫同打機，因而認識到唔少志同道合嘅朋友，更會用人氣動漫嘅對白嚟溝通及開玩笑。及後其中一個朋友開始參與Cosplay活動，便燃起咗佢對Cosplay嘅興趣。由於佢嘅造型性感，每次登場都會成為爭相拍攝嘅對象，跟住佢開設網絡社交帳號主力分享性感Cosplay寫真，卻估唔到一夜爆紅，於是食住個勢喺網上出售寫真集，成功賺到第一桶金，而家陣佢更喺會員收費平台OnlyFans演出尺度更大嘅寫真及影片，實行全力吸金。

Profile

出生地：越南

身高：166cm

三圍：34G-23-34

作為越南數一數二嘅人氣性感女Coser，Azami San唔單止憑性感形象，令人留下深刻印象，更以精緻嘅Cosplay服裝佢贏得唔少讚賞。問到佢嘅未來計劃，原來係想舉辦個人寫真展，希望能讓更多人體會佢嘅火辣魅力。