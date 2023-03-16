【是日通勝】

農曆二月廿五

癸卯年 乙卯月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：破屋、壞垣

忌：詞訟、作竈

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：19、23、24

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢不算差，但處理感情問題要理智一點。

金牛座：享天時地利人和，有志追夢者要坐言起行。

雙子座：生活陷入逆境，別沮喪，謹記希望在明天！

巨蟹座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

獅子座：該出手就不要猶疑，否則有可能見財化水。

處女座：謀事遇阻力，易進退失據，小心陷入財困。

天秤座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

天蠍座：愛情運最強，有心儀對象者不妨嘗試表白。

人馬座：幸運指數排第一，可從生活中獲得滿足感。

山羊座：事業運稍遜，目標不清晰，工作缺乏動力。

水瓶座：財運差，處理錢銀問題要打醒十二分精神。

雙魚座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）牛 偏財旺

（跌）兔 士氣差

鼠：頭昏腦脹，做事心不在焉，易犯錯撞板。

牛：偏財旺，得貴人指點，投資易有斬獲。

虎：自信心強，易獲別人信任，有利事業。

兔：是日沖煞，內心不安，恐怕有意外發生。

龍：魅力沒法擋，今天適宜向心儀對象表白。

蛇：幹勁十足，處變不驚，做起事來快靚正。

馬：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

羊：組織力強，做事井然有序，易獲佳績。

猴：桃花弱，單身者要帶眼識人，小心騙子。

雞：人氣差，易惹是非，宜少說話多做事。

狗：沒有偏財運，不宜炒股，錢財有去無回。

豬：瑣事纏身，只要沉着應對，問題不大！

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

唔怕生壞命 最怕改錯名（上）

古時候被授予名字是一件很大的事，因為這是跟隨個人的一生。姓名學中有所謂「三才」，即天格、人格、地格；再加上外格、總格，可統稱為「五格」，再配合陰陽五行的生剋，以改變命格不足，取長補短。

五格分別代表着這個人於一段時間的運勢及生活環境。「天格」為1至12歲，有關祖先及前輩；「地格」為13至24歲，有關同輩；「人格」為25至36歲，有關個人內心；「外格」為37至48歲，有關兒女；「總格」為49至60歲，有關晚年及一生的福祿。當然，這個年齡劃分是古代的，如按現代的年齡，可以再拉長平均分配。

每一格的計算方法如下：「天格」是將姓氏筆劃加一，若是複姓則不用加一，直接相加即可；「人格」是將姓氏加最初一個名字的筆劃，複姓則用姓氏的最後一字來加；「地格」是將名字筆劃數相加，如果是單字則用單字的筆劃加一；「外格」是將名字最後一個字筆劃數加一，如單字則直接為二；「總格」是將姓名所有的字筆劃數相加。下次再一一舉例。