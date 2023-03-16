笑過鬧過拒被定型︱Edan失誤中磨練　高EQ降躁

脾氣好到有「EQdan」之稱的呂爵安（Edan），偏偏最多摩擦是與屋企人，在家變成「嗌交王」。接連拍了3套關於家庭的電影，他亦有反思，揚言會好好檢討。對於歌藝受批評，他承認唱得未夠好，演戲方面亦不想被定型，希望有日能挑戰奸角！

Edan平日極少鬧交，偏偏經常接演嘈嘈閉、情緒大起大落的角色，而現實中，他直言吵架最多是最疼錫的家人：「因為同屋企人係最冇保留，好容易語氣差，可以為好小事嗌交。」接連拍攝3套家庭題材的電影，他亦有反思：「香港普遍都係傳統家庭，習慣唔講出口，我由細到大都好錫屋企人，但好少講自己嘢同交流，經過呢兩年拍咗3套戲都係講屋企，有好多反思，係咪要踏出第一步，主動啲分享佢哋想知嘅嘢呢！」

在新片《死屍死時四十四》中，他飾演脾氣欠佳的兒子，與爸爸水火不容，不時鬧交，情緒如火山爆發，要大吵、打牆洩憤。向來充滿喜感的他，演繹暴躁角色無疑是一大挑戰，他說：「角色好爆，我EQ比較高，亦好少畀情緒去到臨界點，但脾氣好又唔代表唔識鬧人嘅，反而驚太爆唔合理，聽導演指示攞平衡。」戲中有場醉酒長對白獨腳戲，他本打算飲酒助攻，怎料「千杯不醉」的他沒有醉意只有睡意，最終還是要靠自己去演繹。

愈緊張唱得愈差

戲中Edan處處碰壁，生活不如意，與現實中發展順利的他有強烈對比，他說：「順唔順境、如唔如意係睇你點睇，暫時我覺得Edan都算順境，好好彩有好多機會。」出道短短日子已有不少受歡迎歌曲包括《E先生連環不幸事件》、《小諧星》、《一表人才》等，但他的歌藝曾備受質疑，他說：「當然有做得未夠好嘅，好想進步，但未必即刻做到，要經歷時間。前排唱歌好緊張，好擔心表演，但愈緊張就愈差，呢啲需要心理調節，必需要面對再努力啲，上台同自己講唔好驚，盡力做好佢。大家覺得唱得未夠好，呢個係事實，我有啲失誤都會記住，要衝破呢個心理關口。」

Edan在綜藝節目及演戲也展露搞笑天分，但他直言不想被定型，希望多做不同角色，連奸角也有興趣：「《大叔的愛》之後，連拍喜劇嘅笑位都唔係集中喺我身上，所以好期待做一套好喜劇嘅電影，有個角色可以玩得盡興，同時唔想被定型《大叔的愛》、《季前賽》嗰啲寸寸貢、招招積積懶搞笑嘅角色。」