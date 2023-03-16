《真實謊言》劇集版首播　原版女主角珍美李寇蒂絲傳授秘笈

奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）拍過不少經典作品，其中1994年的大型動作片《真實謊言》（True Lies）是其中一部，影片當年上映時大受歡迎，全球累積票房接近4億美元（約31億港元）。雖然多年來一直盛傳影片將開拍續集，不過一直未成事。最近哥倫比亞電視台（CBS）就開拍《真》劇集版，並已於本月首播。早前電影版的女主角珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）就趁住影片上映接近30年而提及當年與男主角阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的經過。

她形容《真》是其從影以來一次最好的拍戲經驗，而她在片中的角色Helen亦是一個好好的角色，她整個拍攝過程過足癮！珍美李於片中的搞笑演出成功搶去阿諾不少鏡頭，其中最令人留下深刻印象就是她在「老公」阿諾面前跳光管舞的一場搞笑戲，據知她在那場戲穿着的內衣褲正是她的私伙。

珍美在訪問中亦預期劇集版將會好過癮及精彩，而她亦不忘叮囑劇中男女主角Steve Howey和Ginger Gonzaga拍攝時記住要戴護墊。她說：「戴膝墊或其他部位如手㬹、肩膀以及屁股嘅護墊，因為我可以話畀你聽就係我拍攝時撞到周身瘀。」