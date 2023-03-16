林允脫「星」解放激罕晒水着　嚴控飲食防走樣

內地女星林允脫去「星女郎」光環後，依然在圈中甚為活躍，經常在社交網派福利。日前她到海灘遊玩，激罕大晒水着照，網民紛紛指她離巢後大解放！

林允不時在網上分享靚相，非常疼錫Fans，近日她上載一輯水着照及短片，見她在海邊望吓飛鳥，撥吓頭髮，加上陽光與海，感覺相當閒逸。身穿紅白一件頭泳裝的她淡素娥眉，雖然身形瘦削沒甚睇頭，但有白滑長腿「頂住」，都算養眼！雖然林允過往亦不時在社交網派福利，但泳裝都算罕見，難怪網民指她約滿周星馳公司後「大解放」，大晒性感一面！

期間限定暴飲暴食

林允是圈中出名的「吃貨」，超喜歡食嘢，但身形多年來保持纖瘦，原來有一套瘦身妙法，除了晚上8時後禁食外，3餐亦有嚴格規定，例如早餐可以食得好，但不能食得多，午餐不能吃主食，而晚餐最簡單，一定以清淡為主。不過，她亦明白減食不能全天候，否則很容易守不住，所以設定一星期有一天「暴飲暴食」，讓自己鬆一鬆，她笑說：「暴飲暴食可以加速新陳代謝，對收身其實都有幫助。」除了飲食節制，做運動對Keep Fit亦非常重要，至於保養美腿方面，她更會Keep住刮痧，改善小腿的血液循環，她笑指讓小腿保持纖瘦是一門很高深的學問，令她相當頭痛。