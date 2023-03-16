【IB攻略】 IB考試 4月底開考　3大溫習秘訣

IB考試4月底開考，相信很多學生都感覺萬分緊張。此時，還剩下不到一個月時間，應該如何準備？以下有三大溫習秘訣，可以和各準考生分享。

1.整合錯誤

筆者認為在最後衝刺的時間裏，首先最重要的是整合錯誤的地方，把不明白的地方弄清楚，特別是不小心失分的位置，要完全清楚明白，才不會再犯。IB的考試內容萬變不離其宗，概念上的知識會不斷重複再重複地考核，因此，了解其不足之處避免重複犯錯才是上上之策。

2.有始有終

學生應着重進度，英文是Progress。很多學生制定了溫書的時間卻零進展，在書枱前呆坐2小時卻毫無進度，這樣的話不能達到理想的成績。準考生應該訂下每日的溫習里程碑，完成後才開始下一個目標進度。譬如今日要做2022年IB English的試題，訂立開始及結束的時間，完成後才開始另一個課題。如是者，每一個小里程碑有始有終地完成，才有所進展。每一小步，便能成就一大步！

3.時間限制

做題目時應該要有時間限制。要知道，IB考試是與時間競賽的遊戲，在操練的時候，應習慣有與考試相若的時間限制，讓自己練習多些臨場考試的感覺。因此，每一道題目根據分數的分布，預備60至90秒的思考時間，時間一到便要立刻停止，接着翻查答案尋找問題之處。把時間限制下答錯或不懂的問題逐一寫下，整合後就是臨考前的精選筆記了。

以上是三大秘訣的分享內容，希望各準考生能從中有所裨益，祝你們2023年IB考試順利，達到心目中的理想成績！

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣