夫婦檔上陣拍戲　孫儷自薦女主角鄧超為乜有顧慮？

內地男星鄧超執導兼主演的電影《中國乒乓之絕地反擊》今日（16日）在港上映，電影是關於中國乒乓球壇的真實故事，鄧超表示單是劇本籌備階段就磨了很久，劇本做了足足五年，期間遇上很多困難，甚至一度覺得太難而有意打退堂鼓，當故事確定後，又遇上新難題，就是球怎麼拍，於是他們從五湖四海請來了18位教練幫忙，在片中飾演乒乓球教練的他自嘲：「剛開始時覺得自己平時也運動，協調性也不錯，應該可以。我現在回看，覺得自己剛開始是笨拙得和提線木偶一樣。」

拍攝期間幾位角色原型人物包括馬文革、孔令輝及劉國梁等乒乓球高手來探班並指導演員，鄧超稱當很緊張有哪些細節做得不夠到位，但是他們給予很多建議，幫劇組把那個世界一點一點搭建起來，鄧超續說：「一開始蔡振華教練（鄧超飾演的原型人物）也質疑我們，問你們能拍好嗎？後來成片出來，我們請幾位原型看片，很忐忑，但他們當時看完特別感慨，蔡指導後來走出來說『鄧超，可以！』真的一下子給我很大力量。」

談到鄧超的太太孫儷最初自薦擔任女主角，但他卻有所猶豫，鄧超解釋：「其實這部電影前期在選角籌備的時候，我第一時間是不敢找孫老師（孫儷）的，這麼一個群像戲，情況這麼複雜，我就一直在猶豫，直到有一天孫老師看完劇本，隨口問了我一句：『你那電影怎麼樣了？誰演他夫人啊？』我可能也是過於實在的回答她：『還得大家商量一下。』孫老師開玩笑的直接回了我一句：『你還遲疑？那我不考慮了。』後來我們開會，原型的夫人指定特別希望這個角色能由孫老師出演，於是我又回頭去找孫老師，強烈邀請孫老師出演，孫老師也很喜歡這個劇本，揶揄了我幾句就放了我一馬。」

問到夫妻倆相隔多年再合作的感受？鄧超表示非常好，本身就有默契在，又誇太太的表演一直都非常精準和完美，而且運動員的家屬都說孫儷和角色有很多共同點，好像冥冥之中就得是她來出演。提到電影在內地上映當日，孫儷在社交網曬出訂造給他的禮物，並取名為「一隻熱愛乒乓的蠢羊」，又以「勇者無畏，智者無敵」來勉勵他，鄧超坦言很感動：「一直以來都覺得是太太在保護我，在照顧我更多一點。有時候也讓我覺得孩子像父親一樣在照顧我。因為他們經常寫小紙條給我，這些都是很溫暖的東西，這時候就會覺得，總有一股溫暖且有力的力量，永遠在你身後為你托底。」