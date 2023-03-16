潮流興獵奇！過萬港元潮鞋掀熱話！

近年鞋界吹起陣陣獵奇風，怪鞋愈出愈多！當中有些設計不但讓人驚呆，不知如何駕馭，價格亦不菲。就如以下介紹的新作，就大玩經典卡通角色天線得得B及草皮設計，單是奇趣造型已是超吸睛，再加上每一款索價過萬港元，上架後即火速引起各界熱議，話題性十足！

天線得得B長靴

紐約新銳設計師品牌CHRISTIAN COWAN近日推出的《天線寶寶》限定系列，將不少人的童年回憶－天線得得B重現眼前。一系列牛仔套裝、T-Shirt到Hoodie均注入天線得得B圖案，讓人一眼便回憶返晒嚟！尤其是當中一款青綠色長靴更大玩改造，將天線得得B「Dipsy」的頭部放在鞋身上，而雙手就從鞋側兩邊伸出，全鞋呈現了Dipsy原色。雖然「青BB」的設計望落有點詭異，不過絕對能夠滿足大家對破格造型的要求。鞋款目前只在官網上架，售價為2,500美元（約為HK$19,612），大家會否用接近兩萬港元的價錢買這一雙另類長靴呢？

運動鞋鋪草皮

Loewe最近推出的「草鞋」（Grass Sneakers），也引起時尚界熱議。有人覺得鞋款好奇怪，但仍有不少也有人表示有興趣買，覺得穿上後感覺就如踩在草地上。這款「草鞋」其實出自品牌2023春夏男裝系列，雖與去年時裝Show上直接種出真草的鞋款不一樣，但以手工刺繡方式，在柔軟帆布鞋面上以拉菲草包裹鞋身的設計，完全呼應新系列的「萬物生長」主題。加上蜂蜜橡膠波浪鞋底、鞋踭上的金色品牌Logo和鞋舌上的Anagram立體壓紋標誌，令整體設計更添特色。目前這對草鞋已在官網上架，定價為1,700美元（約HK$14,400），想「着草」就不要錯過！