關繼威獲奧斯卡後接受訪問擔心事業從此玩完？

剛於周一（13日）舉行完畢的《奧斯卡金像獎》創下歷史，除了楊紫瓊成為史上首位奧斯卡亞裔影后之外，越南華裔男星關繼威亦成為史上第2位獲奧斯卡的華裔演員。不過，關繼威在獲獎後接受電影雜誌《Variety》訪問時卻表示擔任將來！

51歲的關繼威拎完奧斯卡之後即接受雜誌訪問並登上封面，幾經波折才有今日成就的他在訪問中表示有憂慮今次只是「一次性」的情況：「即使我剛剛獲得奧斯卡，我仍然很害怕明天會帶來什麼。我和我的經理人談過，我說：『我好擔心這只是一次性的事情』。我之前亦試過這樣（成功），而我很害怕歷史會重演。」當年關繼威因連續拍攝《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）以及《小靈精》（The Goonies）而走紅，但之後事業停滯不前，轉投幕後工作。

此外，他亦在訪問中提及當《魔》老拍檔夏里遜福（Harrison Ford）頒最佳電影給他主演的《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once）時，他們在台上激動擁抱的一刻。他說：「當他（夏里遜福）打開信封讀出片名時，令我們獲最佳電影變得更加特別。當我走上台時，我指着他，他又指着我，我與他擁抱，我情不自禁這樣做，我只是想釋放我所有的愛給這個男人。我在夏里遜福的臉頰上狠狠地吻了一下。」

另方面，雖然關繼威獲奧斯卡，不過越南的傳媒卻沒有大肆報道相關新聞，其中當地報章《青年報》只輕描淡寫形容「他於 1971年出生在胡志明市的一個中國家庭，然後在70年代後期移居美國」，而越南政府方面亦沒有對他在奧斯卡獲獎作任何回應。