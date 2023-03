關繼威獲奧斯卡後接受訪問擔心事業從此玩完？

剛於周一(13日)舉行完畢的《奧斯卡金像獎》創下歷史,除了楊紫瓊成為史上首位奧斯卡亞裔影后之外,越南華裔男星關繼威亦成為史上第2位獲奧斯卡的華裔演員。不過,關繼威在獲獎後接受電影雜誌《Variety》訪問時卻表示擔任將來!

51歲的關繼威拎完奧斯卡之後即接受雜誌訪問並登上封面,幾經波折才有今日成就的他在訪問中表示有憂慮今次只是「一次性」的情況:「即使我剛剛獲得奧斯卡,我仍然很害怕明天會帶來什麼。我和我的經理人談過,我說:『我好擔心這只是一次性的事情』。我之前亦試過這樣(成功),而我很害怕歷史會重演。」當年關繼威因連續拍攝《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)以及《小靈精》(The Goonies)而走紅,但之後事業停滯不前,轉投幕後工作。

此外,他亦在訪問中提及當《魔》老拍檔夏里遜福(Harrison Ford)頒最佳電影給他主演的《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once)時,他們在台上激動擁抱的一刻。他說:「當他(夏里遜福)打開信封讀出片名時,令我們獲最佳電影變得更加特別。當我走上台時,我指着他,他又指着我,我與他擁抱,我情不自禁這樣做,我只是想釋放我所有的愛給這個男人。我在夏里遜福的臉頰上狠狠地吻了一下。」

另方面,雖然關繼威獲奧斯卡,不過越南的傳媒卻沒有大肆報道相關新聞,其中當地報章《青年報》只輕描淡寫形容「他於 1971年出生在胡志明市的一個中國家庭,然後在70年代後期移居美國」,而越南政府方面亦沒有對他在奧斯卡獲獎作任何回應。