親民意菜開心Share　意粉薄餅是王道

每逢看球賽或和朋友聚會，適合分享的意式美食絕對不能少，醬汁配搭多選擇、味道香濃的意粉，以及分量十足的薄餅都是聚餐的美食主角，近日又有新口味的主題意粉和薄餅登場，價錢親民，部分還推出優惠吸客，大家又可以繼續和朋友開心Share。

邪惡啖啖肉

吃Pizza，除了大量芝士，肉的配搭也不能少。外賣薄餅店Dough Bros近日推出新款的The Meat Lover口味，麵糰抹上自製番茄醬和水牛芝士，然後一口氣加上意大利辣肉腸、雞肉、煙肉、牛肉丸、火腿、牛腩片和蘑菇等配料烤焗，啖啖肉有口感，食肉獸不能錯過。

搶眼餐車駕到

去外國，有很多不同種類的美食車，揀啱食物找個公園或草地享用，輕鬆寫意。近日必勝客在中環開設首架美國餐車主題概念店，紅色車身配香港街道風景的水墨壁畫，夠晒搶眼。車上會供應全新推出的香甜青提芝士必勝批，青提子加肉丸、車厘茄、忌廉芝士、紅洋葱、迷迭香和意式乾番茄香草醬作配搭，美味輕盈。新開期間，午市時段有超值的一人享樂優惠套餐，當中包括有人氣薄餅、意粉和香炸小食等。由即日至5月23日，客人有任何消費，可獲連環賞咭1張，優惠會不停更新。品牌社交平台亦推出「All you need is…」小遊戲，或有機會贏取原個香甜青提芝士必勝批。

「芝」味十足

吃意粉或薄餅，芝士是很重要的食材。Pici由即日至4月16日推出尋覓芝味菜單，分階段於指定時間和分店推出由8款芝士配搭的意粉和美食，當中包括惹味的焗松露拉絲藍紋芝士長卷麵、辛香的辣豬肉煙熏水牛芝士意大利雲吞、鄉村風肉醬水牛芝士意大利菠菜綠雲吞和芳香的松露蜂蜜雙重芝士螺旋麵，其他美食有焗流心芝士配煙熏火腿及迷迭香蜂蜜、新鮮水牛軟芝士配薰衣草蜂蜜及意大利拖鞋麵包、布袋芝士蛋糕配士多啤梨番茄醬、焗煙熏水牛芝士和番茄濃湯拼脆帕爾馬芝士等，最啱約埋三五知己，來一餐「芝」味美食。