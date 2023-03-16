【旅遊防賊：上】容祖兒都失竊？歐美街頭「盜騙」伎倆

天后容祖兒早前旅遊外地，不幸途中失竊，被賊打爆車窗搶手袋，幸好人平安無事。遠遊外地，尤其歐洲地區，治安不佳，時有聽聞，而華人旅遊當地，更經常成為賊匪目標，賊人有時是神出鬼魅獨行賊，有時甚至是集團式經營，可謂防不勝防，想知怎防盜，首先要知他們慣常伎倆：

手法（1）直接偷搶

歐美旅遊，通常愈多旅客地方，總是愈多小偷，無論是意大利羅馬、西班牙馬德里，還是法國巴黎，都是小偷們搵食地盤，在車站、車廂及景點等人多地方，他們既會順手牽羊，亦敢於在光天白日下直接搶，並擅長得手即跑，隱藏於人海。

手法（2）轉移視線

團隊式小偷，最愛聲東擊西，先有同黨A故意撞你，或借故問路或做問卷，當引開你注意後，同黨B便從後湊近割袋或開袋，誇張時甚至可以有6至7人圍堵着你，令你無從反抗。

手法（3）騙同情心

小偷集團也常出動小童乞討，讓你降低警戒，騙取你同情心。他們也會故意在你跟前掉東西，或裝作請你幫忙拍照，讓你鬆懈警戒心時出手。

手法（4）勒索脅迫

除了明搶暗偷，有時也會勒索「老屈」，例如巴黎最常見的幸運繩黨，把幸運繩套上你手，便脅迫你付錢；在意大利也常見賣花黨，若你伸手接過花，便會逼你買；也有人會在街頭餵鴿子，你以為他好心送你一點粟米餵鴿，結果餵完後卻勒索你要錢；甚至在車站，會有人扮好心幫你購票，其實也是逼你給錢。