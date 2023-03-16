吳京怕被淘汰拍科幻片　唱埋主題曲想跳樓

藝人吳京、導演郭帆及總監製傅若清等今日（16日）現身香港影視娛樂博覽出，出席電影《流浪地球2》幕後交流會。從「夢和幻想」、「從《流浪地球1》到《流浪地球2》」、「奔向未知的想像空間」及「現實的遠大願景」四個主題探討，老闆英皇集團主席楊受成及副主席楊政龍亦有親身到場支持。

久未在港露面的吳京坦言拍《流》片前對科幻電影毫無概念，加上內地沒有太多相關訊息，但覺得若一直不去做只會一直落後於人，所以便帶着好奇和探索心態去踏出第一步，覺得很新奇好玩：「曾經很怕科幻片，因為擔心特技製作會代替武術，到時自己便會失業，但若果不跟隨步伐，自己有一天會被淘汰，所以現在很努力學習中。」他指電影能有如此成績得來不易，感謝觀眾支持。而有份與戲中拍檔合唱《流2》主題曲的他，指當時心情非常糾結，笑言簡直是自尋死路：「我學唱了兩天，錄了一天，但修音也花了兩天，唱歌太難了，我還是跳樓好了，哈哈。」

對於被外界稱呼為他為「電影投資風水師」，他笑稱若是真的話就去做風水師了，他解釋：「因為我遇到的所有電影人都是很真誠，因此可以打動觀眾，從而得到觀眾的回饋，之前抵押房子投資拍戲是得到太太許可，現在房子已買回來。」他又自爆昨晚跟楊受成和成龍吃飯時，成龍提議不如二人合作拍電影。

另日前他於社交網轉載了一則貼文，有內地網民推選他與太太謝楠是圈中模仿夫妻，對此他冧爆表示：「我和太太除了是夫妻，也是好兄弟、好朋友，可與對方共赴終身是很開心的事。」他笑指一定要對太太好，以防老來行動不便時遭對方報復。

至於導演郭帆被問到《流浪地球2》的成功是否預計之內？他自爆開拍《流2》前曾顧慮過無法超越首集，因此開拍前花了半個月時間做心理建設。