新一代電競筆電又勁又涼，實行去到邊玩到邊！（設計對白）

以往筆記型電腦受體積所限，效能及散熱俱一般，然而隨着技術不斷突破，近年部分電競筆電 (Gaming Notebook) 打機更勝桌面電腦。MSI Raider GE78就是其中之一，配備最新NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU與13代Intel Core HX系列處理器，配合Cooler Boost 5散熱模組，全方位滿足玩家需要。同期仲有多部電競筆電上市，又睇吓邊部打機智勁！

幻彩燈帶

Raider GE78外形靈感來自超跑的動力線條，23mm厚全黑機身綴以Mystic Light全景炫光燈帶，提供1,680萬種色彩選擇，玩家能自由調校色彩及炫動效果，打機未贏人先贏陣！屏幕用上17吋的QHD+的IPS面板，符合16:10遊戲黃金比例，支援240Hz刷新率及100% DCI-P3廣色域，另外兩側搭載由音響大廠Dynaudio打造的質6喇叭系統，帶來沉浸式視聽體驗。此機最高搭載Intel Core i9-13980HX 處理器及NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU，透過MSI OverBoost Ultra超增壓散熱系統，可將處理器與顯示卡供電分別推升至75W及175W，藉此優化效能表現。講到散熱，機內植入了2組風扇及6條散熱導管，後者同時通過CPU和GPU，使散熱效率大幅提升。至於介面，它有齊HDMI、USB-C、USB-A，仲有SD Express讀卡器，算是相當齊全。

新機之選

MSI同期另有Stealth系列新成員Stealth 16 Studio，鎂鋁合金機身最高可配備第13代Intel Core i7-13700H處理器及NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU，16吋屏幕設有120Hz UHD+或240Hz QHD+兩種規格選擇，三邊還配備Dynaudio 6喇叭系統。另一款Prestige 13 Evo同用上鎂鋁合金機身，重量只有990g，僅厚16.9mm，帶出街用勁方便。規格包括13吋FHD+ IPS屏幕、Intel Core i7-1360P處理器及Iris Xe內建顯示卡，打大食Game未必適合，但75Whr大容量電池續航達15小時，就適合長期作戰。

高刷靚芒

打機除咗快仲要有靚芒，ASUS ROG Strix SCAR 16的ROG Nebula HDR屏幕具備Mini-LED技術，提供16:10顯示比例及240Hz/3ms刷新率，仲有高達1,024個調光區，畫面明暗細節鮮明顯示。配備13代Intel Core i9-13980HX處理器及NVIDIA GeForce RTX 4080顯示卡，兩部分均用上Conductonaut Extreme液態金屬散熱，配合3風扇環狀出風系統，溫度最多降低15°C！

智能加速

Lenovo Legion Pro 7i配置了全球首款針對電競而製的LA AI晶片，透過機器學習演算法提升每秒幀數及TDP表現，令畫面流暢度及熱功耗都得到改善。用上13代Intel Core i9-13900HX及最高NVIDIA GeForce RTX 4090 GPU的它通過ColdFront 5.0技術混合散熱，使設備長時間運作，另具備16吋WQXGA屏幕、 TrueStrike鍵盤及SteelSeries Nahimic 3D音效。

3K解像度

Samsung首次把智能手機上的Dynamic AMOLED 2X Display帶到Galaxy Book3 Ultra上，其16吋屏幕足有3K解像度、120% DCI-P3色域及120Hz 動態刷新率，畫面流暢高清！聲音由AKG專業調音的4喇叭輸出，對應Dolby Atmos音效，聲效清晰細緻。核心由13代Intel Core i9級處理器及NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU組成， 最高加載32GB RAM，打機夠晒力！

自動調聲

Acer Nitro系列近年改用屏幕大小命名，最新Nitro 17便擁有17.3吋全高清屏幕，畫面較一般電競筆電更大，而且刷新率高達165Hz，玩射擊Game更能精確定位。配備DTS:X Ultra 2W喇叭，能依據遊戲環境自動調校聲音，呈現逼真的環繞音效。較可惜是硬件僅用13代Intel Core i7 處理器配NVIDIA GeForce RTX 40獨顯，規格未算頂班。