【營事檔案】芝士汁撈麵　自製輕怡版

芝士和即食麵，可說是不少港人的最愛食物，將兩樣最愛編配在一起，必定是更美味的配搭。除了在家中夜消時煮一個即食麵之外，在尖沙咀有一個著名的豬頸肉芝士撈丁，而在葵涌廣場的小店更有芝士撈麵或芝士撈烏冬的配搭。無論是學生們或成年人，都逃離不到芝士和即食麵的魅力。只要少少改變，在家都可以做出美味但更為健康的芝士撈麵。

非油炸即食麵 脂肪少但鈉質高

即食麵主要可提供碳水化合物、脂肪、鈉等營養，而蛋白質及纖維含量就比較低，也欠缺維他命和礦物質，營養價值不全面。如果選用經油炸即食麵的話，脂肪含量更十分驚人，改進食非油炸的即食麵就可以大大降低當中的脂肪含量。不過要留意，非油炸的即食麵在不同配方底下，鈉質可能會更高。以辛辣麵為例，油炸版的每100克有1492毫克鈉質，但非油炸版的有高達1845毫克鈉質，相比之下，不喝湯及只加半包調味粉等方法就比較健康了。

芝士非魔鬼 最重要適量

其實任何食物，只要吃過量都對身體有壞影響，所以芝士都並不等於絕對的邪惡。芝士是鈣質的優質來源，也十分適合因乳糖不耐症而不能飲用牛奶的人士食用。在製作芝士汁時，選用低脂的乳製品，如低脂芝士及脫脂奶，就可以輕易做出簡易而又低脂的芝士汁了。

【芝士汁撈麵】

材料：

低脂芝士片 2片

非油炸即食麵 1個

脫脂牛奶 200毫升

生粉 1茶匙

做法：

1.先將非油炸即食麵煮熟、盛起，加入半包調味粉拌勻備用。

2.將1湯匙牛奶和生粉混合，備用。

3.把餘下的牛奶倒到鍋內，細火煮滾。

4.芝士撕碎後加入鍋中，不停攪拌直至芝士完全溶化

5.加入生粉水，煮滾後便可熄火。

6.倒在即食麵上，拌勻，完成

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。