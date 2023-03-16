Gin Lee三個月瘦十磅　風騷晒南北半球派褔利

歌手李幸倪（Gin Lee）、藝人關智斌（Kenny）及周勵淇等今日（16日）出席活動，Gin Lee穿上一條黑色大Deep V長裙大騷美好身段，露出的南北半球令現場噴血指數急升，她指因剛巧遇上一條合心意的裙子。問她如此進取是否很滿意自己身材？她説：「其實真係瘦咗好多，3個月瘦咗十幾磅。」她表示全靠不斷跳舞再加上嚴格控制飲食才有此成果：「用斷食，每日只食一餐，雖然每次有1個鐘乜都食得，但其實都食唔到太多嘢。（唔怕冇力跳舞？）Ok喎，琴日都係斷食中去跳舞。」

身旁Kenny對Gin Lee羨慕又妒忌，大讚對方身材一流：「要有條件先可以着到咁，唔係個個着到，我就着唔到喇，哈哈。」他表示即將為劇集及電影開工，因劇情需要，他也開始操弗身形，笑言幸好6粒朱古力（腹肌）雖不明顯但仍健在：「身為男演員冇6粒嘢點行走江湖？但斷食對我難啲，因為男仔需要多啲肌肉，會考慮生酮飲食，不過我本身好鍾意食水果，會有好多果糖，有啲難度。」

夏天將至，問到Gin Lee會否跟喜歡水上活動的Keeny一起去「船P」騷身材？Kenny即故作緊張笑着澄清：「船P畀人感覺好似係出海飲酒咁，我嗰啲係出海滑水，健康嗰隻，哈哈。」