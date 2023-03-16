香港AV第1人︱素海霖自爆拍愛情動作片細節：我好鍾意做愛！

素海霖（Erena）成為香港進軍日本AV界第1人，以藝名「絵麗奈」於本月底出道，即成為全城熱話，她就接受訪問時，講番拍AV之路的心路歷程。

她透露12歲開始接觸AV，一開始是無意間在網上討論區看到色情照片，好奇心驅使下啟發她探索AV，從而令她逐漸對此行業產生興趣，之前更發電郵去日本色情片製作公司自薦，但當時遭拒絕，但她沒有放棄，後來透過台灣製作公司牽線而獲得機會赴日拍攝。

她更強調自己真心鍾意做愛：「我真係好想做（AV女優），我想做唔係一時三刻，我係諗咗年幾，年幾入面我發過三次夢，我係做得成，哈哈！我覺得愈唔容易嘅嘢愈要做，因為咁容易嘅嘢可能一早有人做咗，同埋我係第1個。」首次在鏡頭前裸露的她表示事前仍很害怕，但簽約一刻心理上已準備好，當抵達拍攝現場得悉對手是日本著名AV男優清水健後，她形容對自己來說是禮物，還對清水健讚不絕口：「佢個人好Nice、好幽默，同埋佢會帶我入戲，因為佢知我唔識，例如應該點就個鏡頭或轉位置，對比其他對手佢都算溫柔。」

此行在日本一共逗留9天，最後花了6天時間完成拍攝，她透露已拍了兩套作品，全部廣東話演繹：「我唔知佢會點樣分配啲內容。（好似典型AV一樣，首部作品包含自我介紹及感受？）係呀，好似男朋友視角自拍咁樣做，拎住個錄影機普通做愛，但可能有唔同嘅感受，因為有唔同人。」而她拍AV消息傳出後，家人至今仍未跟她聯絡，希望有一天會獲得雙親理解。

而一向有「抽水王」之稱的林作亦加入戰團，坦認自己與素海霖原來都有「關係」：「@henryli.chunhang 提醒我，佢認為當日我第一場拳賽輸咗係因為有香港史上第一位AV女優 Erena 擔任 shoot girl 令我分心。」不過@henryli.chunhang的原Post其實並沒有提及到比賽輸贏的原因，只寫：「絵麗奈在香港影壇發展多年，於2021年 @energy.fight 曾擔任Shoot Girl，繼而進軍日本發光發亮，成就斐然。這次獲得AV界最高殊業之一的FALENO專屬，實至名歸。亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力。」