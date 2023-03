《第95屆奧斯卡金像獎》於香港時間13日早上舉行,華裔女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once),擊敗《TÁR》澳洲女星姬蒂班查(Cate Blanchett)、《金髮夢露》(Blonde)的古巴女星Ana de Armas、《法貝曼:造夢大師》(The Fabelmans)的美國女星米雪威廉絲(Michelle Williams)、以及《To Leslie》的英國女星Andrea Riseborough等一眾勁敵,成為奧斯卡史上首位亞裔影后。

當她在台上致謝詞時,除多謝電影隊團及家人外,還多謝香港電影,形容香港是她事業開的地方,讓她今日可以站在這電影國際的舞台上。

楊紫瓊當年因獲邀到港與周潤發拍廣告,自此便與香港影圈,結下不解緣,並憑電影《皇家師姐》一片成名,成為香港頭號女打星,現就同大家一齊重溫楊紫瓊 6套曾獲提名或得獎電影吧!