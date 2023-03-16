做一日店長︱任賢齊落機即到「燒臘店」巡視業務

藝人任賢齊今日（16日）來港，一落機即趕到灣仔「香港國際影視展2023」現場，到其有份演出之電影《九龍城寨：圍城》之攤位布置場景參觀，並為攤位內的「任賢齊燒臘飯店」巡視業務，充當一天店長，帶埋新鮮熱辣燒鵝髀，招呼戲中兩位演員黃德斌和伍允龍，3人穿梭場景內的橫街窄巷，還在道具麻雀枱前耍樂拍照，又與電影監製莊澄在場景布置大合照，場面墟冚，非常熱鬧。

小齊笑言看到以他命名的燒臘飯店布置，勾起他最初到香港拍電影時美味回憶，他說：「我最初認識的香港美食文化，並不是推着車子賣的點心，而是香港的燒臘，叉燒、燒鵝、燒鴨和臘腸，對於我是充滿回憶的香港味道。」

小齊更以烹調美食比喻電影界台前幕後的努力，他說：「好看的電影就像做菜，好的導演就是廚師，演員是食材，工作人員像是調味料和火喉，大家努力炮製豐盛的電影大餐。」他又笑言：「當最初我從歌手去拍電影都是愛情片，形象都是好好的，但之後就有180度大轉身，演悍匪、反派和嚴肅提材的角色，由《大事件》到《神鎗手》，很多很多，還有《樹大招風》，最近就是《九龍城寨：圍城》。謝謝公司給我緣分接觸到很多好導演、好演員和堅毅的團隊，讓我對電影更多領悟和成長。」今天小齊已身在澳門，為一連兩場演唱會準備。