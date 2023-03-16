【美女饕廚】熟成片皮鴨篇

今日介紹大家一間位於尖沙咀海港城的充滿東南亞風味菜館，主廚是來自新加坡的張偉忠師傅，設計時令食材特性而度身烹製。餐裝修精緻，室外有露天座位可飽覽靚海景。

先來肉骨茶，顏色較淺，喝得到啖啖肉香，有藥材和胡椒味但不濃烈，一字骨軟嫩入味，煮得剛好，肉質保持柔軟彈牙，輕輕一撕，肉骨完全分離。

第二道菜是烤乳豬和叉燒，叉燒是肥叉（五花腩），外層黑漆漆，色澤對比鮮明，口感鬆軟香甜。

再來是片皮鴨，每日只限16分，需要預訂，先用48小時吊上鴨肉做熟成工序-放入在維持恒溫、恒濕且保持空氣流動的熟成櫃內，以風吹乾熟成的方法。這樣利用鴨肉本身的酵素與外在微生物的作用，轉變成具有獨特風味。鴨皮因水分蒸發，有助於鎖住內部的水分，讓內部維持鮮肉般的質地，肉質嫩滑，鮮甜無比。熟成完成後，再用香片茶葉及木碎煙熏，鴨肉烤熟後部分呈粉嫩色，配秘製鴨醬及青椒醬吃，色香味俱全。

再來是海鮮菜色-蒜香炒龍蝦和蟹肉米粉煲。龍蝦肉厚身，鮮甜彈牙。蟹肉米粉煲用砂鍋大火煲製而成，原鍋直接熱騰騰上枱，新鮮的肉蟹，肉質非常鮮美，蟹膏甘香，湯羹濃郁細膩，配上米粉，絲絲入扣。

饕廚貼士：家做黑肥叉

預熱焗爐紙175度，準備材料去皮五花腩，用馬來西亞黑醬油、玫瑰露和麥牙糖混合並醃製好，放入焗爐1小時，每15分鐘分三次在叉燒上添加醬汁，烤好後取出靜止3-5分鐘，切片即成。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）