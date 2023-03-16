郭富城到芝加哥領「卓越電影成就獎」　流利英語成焦點

一直致力推動亞洲電影文化產業的芝加哥亞洲躍動電影展《Asian Pop-Up Cinema》，今年已經踏入第16屆，該影展每年均頒發一個最高榮譽大獎予行業內的優秀電影工作者，表揚其超卓成就。而今年更將此獎項提升一級，名為「卓越電影成就獎」，而首位獲得此獎譽的電影人為香港多元影帝郭富城（Aaron）！

為配合城城的出席，影展特於日前在芝加哥預早揭開序幕，影展原訂在本月18日正式開幕，影展創辦人Sophia Wong為能親手把最高榮譽頒予Aaron，特別率先安排一個先導頒獎禮，大會對Aaron的重視，可見一斑。

恰巧Aaron的世界巡演第二站在芝加哥舉行，所以亦能抽時間出席頒獎典禮，是夜Aaron卸下舞衣，換上一身優雅黑西服出席頒獎典禮，現場擠滿影迷及採訪的傳媒。是夜Aaron由芝加哥電影局副處長Jonah Zeiger手上接過此獎譽，並以中英文作出致謝詞！Aaron表示：「非常開心得到這份鼓勵和認可，令我更有力量推動自己為尋找好角色、好劇本而努力，我亦將表演事業作為終身職業！作為一個全方位的藝人，在任何一個表演的舞台，我都會全力以赴，永不停步，多謝所有支持和鼓勵！」說畢台下掌聲雷動，氣氛相當之好。