劉雅麗投資6位數字開騷　孖黑妹爭畀下午茶錢

歌手劉雅麗（Alice）自資同媽媽包曉華母女檔開騷，音樂會下周舉行，今次Alice投資了6位數字做老闆，兼一腳踼做監製，她笑言是「雜務總監」：「乜都關我事，雖然出錢又出力係比演舞台劇更辛苦，但為咗讓媽媽喺舞台上可過足歌癮，幾辛苦都係值得嘅，今次我仲邀請到黑妹（李麗霞）同舒雅頌做嘉賓。」

音樂會舉行在即，眾人都開始忙於綵排，第一天綵排就已發生了下午茶萬歲角力賽，事緣Alice認為自己算是「老闆」，難得請來黑妹姐和雅頌姐姐幫手任嘉賓，下午茶錢呢的「碎料野」一定是她付，點知黑妹姐表示難得大家可以一聚，又在舞台上獨唱，合唱玩成晚過足歌癮，爭着要請食下午茶，結果她爭「嬴」搶到萬歲，不過完騷後Alice笑言一定要掏腰包出來大吃一餐，她笑說：「因為今次音樂會太多繁瑣事務，又唔想媽媽擔心，所有嘢都係我一人獨自解決，所以唔係太想食嘢，所以個人消廋咗，啲歌衫都要一再修改，比做運動减肥仲有效。」

Alice透露今次除了演唱中外金曲外，更邀請了一位香港舞蹈團的中國舞蹈家陳榮客串表演水袖舞，配合她們歌聲，一定更令觀眾視覺聽覺更有驚喜。