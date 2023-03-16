郭奕芯熱戀半年觸礁　疑與億萬富二代男友分手

現年27歲的郭奕芯（Ashina）去年8月公開戀情，與Brian拍拖，之後，經常在網上甫相晒恩愛，有指Brian家境富裕，居於半山，每逢出入都有名車接送，保鏢在左右，氣派十足，當時Ashina曾表示不知Brian是有錢人，只是透過新聞報道才知男友家境，不過，她覺得有錢與否並不重要，最重要是有事業心、對自己好及孝順。

兩人發展迅速，Ashina很快便明言男友可付託終身，去年12月，Ashina更於社交平台上載一張圖片，原來Brian買了一份儲蓄保險，並於「身故保障受益人」一欄中寫上Ashina的名字，而關係則是「未婚妻」，可見兩人經已到了談婚論嫁之階段。

一切都好似相當順利，不過，今年2月二人卻突然傳出分手，有網友更發現他們自去年12月底後便沒有再上載情侶合照，而今年2月14日情人節，Ashina於限時動態中分享與父親撐枱腳食飯的照片，男友零蹤影，直至最近，Ashina更將行動升級，於個人社交平台刪除不少照片，當中包括與男友的合照，並且再沒關注對方社交平台帳號，男方則仍保留與Ashina的合照，但都令不少網民猜測兩人已分手，記者就此事致電郭交芯，她則以短訊回覆：「一向記者嘅推測我都係唔回應。」沒有正面回應是否經已分手。