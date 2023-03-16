完售女王　靠H奶稱霸

家陣生意難做，能夠一出貨就被人搶購一空，絕對係有實力嘅證明。正如今年26歲嘅原紬，雖然喺日本寫真界出道冇幾耐，但已經喺銷量上報捷，仲因為賣晒啲寫真碟，獲得「完售女王」嘅稱號呢！

高人一等

咪以為瘦底大波嘅寫真妹先至多人撐，但其實好多男士都鍾意身材豐滿嘅女人，所以好似和地司、天木純、篠崎愛呢類有啲肉地嘅女優，一樣備受歡迎。至於今日為大家介紹嘅寫真女優原紬，雖然個樣唔係人人都識欣賞，但依然有本事喺寫真界企得住腳，理由係佢嘅身材實在好掂！首先，原紬有成5呎7吋高，喺日本寫真界嚟講，可以話係高人一等，而且高得嚟又有肉地，最重要係心口對H奶夠晒大，令呢副豐滿惠體更加吸睛！

連番攞獎

入行前修讀幼兒教育嘅原紬，本來打算喺畢業後從事相關工作，偏偏受疫情影響，一直搵唔到工，好彩被藝能事務所睇中，正式投身寫真界。出道第一年，阿妹已經贏得「2021年精選偶像獎」第一名，翌年再攞埋「2021年度寫真偶像大獎」新人獎，真係好巴閉！值得一提，原紬憑住豐滿身材，獲得「令和最強寫真偶像」嘅稱號，仲成為「完售女王」，理由係佢嘅寫真碟好賣得，仲試過賣到冇貨添！話時話，原紬嘅首本寫真集將會正式上市，希望佢可以繼續發揮「完售」氣勢，賣到加印再加印啦！