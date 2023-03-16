杜如風旅遊節目收視報捷　開直播送牛仔褸

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風，J2（82台）主持旅遊節目《解風東京》掀熱話，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，《解》的第二集在7天跨平台總收視5.9點，更是自2018年以來J2周一至五綜藝節目最高收視一集。

前晚（14日）播出的第7集，Helen介紹中目黑區並以醫肚開始1，如Onigily Café的即叫即整飯糰，之後她發揮購物慾並到Nigel Cabourn The Army Gym，買了一件價值約1萬港元、仿製當年南極探險隊攝影師的外套，Helen跟同工作人員說︰「呢件褸犀利喇，啱晒你同你（攝影師）。」之後她又搞笑的說︰「啲扣可以剝得好快，呢個愛嚟除男人嘅衫就啱喇……狼虎之年呀，嚟喇、come on。」

至於昨晚（15日）播出的一集，Helen到墨田區押上，一試無接觸迴轉壽司，之後拿着攝製隊提供的2千日圓，到下町人情街掃街。之後她慢步到隅田川的新打卡位戀人橋，該橋仿照法國的心鎖橋，有戀人勝地之稱，情侶可以買一把鎖，寫上二人名字然後扣在橋上，有鎖住愛情之意。導演事前已為Helen準備道具，但鎖卻變成單車鎖，至於向來極度迷戀梁朝偉的Helen，在鎖寫上「梁朝偉」及自己的名字，她更說：「鎖到咁實仲唔掂......梁朝偉我愛你，一生一世」。

今晚（16日）播出的一集，Helen到涉谷的新景點涉谷區立宮下公園外，更到一間有60年歷史、主打DIY牛仔產品的工場，Helen揀了件牛仔褸，經自選衫鈕同加工，令原本價值約1,400港元的褸再升值外，今晚更會在社交平台開直播，即場送出這件牛仔褸。