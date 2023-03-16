劉青雲奪「最佳男主角」大獎　張繼聰寫情歌冧謝安琪

劉青雲今日（16日）晚上到尖沙咀出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，他憑電影《神探大戰》奪得「最佳男主角」大獎，青雲上台攞獎時笑說：「頭先有人話攞「最佳新演員」（林諾）似我個仔，多謝。」

被問到奪得導演會「最佳男主角」大有機會在金像獎贏得「影帝」？他笑說：「係咪架？（有冇信心？）攞獎唔使信心，係拍戲先要信心，大家都知我紀錄架啦。（今年競爭激烈？）係好事，市場需要多啲新面孔，自己唔介意同大家一齊玩。（點慶祝？）聽日要開工。」

問到為何不帶太太郭藹明出席頒獎禮？他笑說：「我哋習慣咗單向出街，劉太慣咗深居簡出，少出嚟活動，工作交晒畀我啦。（佢有冇戲癮想拍戲？）應該完全冇，佢好享受依家嘅生活，唔係我唔畀佢拍，覺得女性要有自己生活。（有冇人搵你哋夫妻檔？）少，可能搵啲新啲，有號召力啲嘅夫妻。」青雲又透露近期正忙拍攝翁子光執導的新片《爸爸》，少演父親角色的他指與小朋友合作沒太大難度，又稱故事相當特別，戲中十多歲的兒子殺了屋企人。

而張繼聰亦與太太謝安琪（Kay）出席頒獎典禮，最近生日的Kay以性感低胸裝示人，相當省鏡，問到收到老公甚麼禮物？阿聰搶答說：「大家成日畀個氹我踩，其實寫咗首情歌畀老婆，但係我哋樂壇嘅地位差距好遠，心意就有，睇吓人哋領唔領情。」阿Kay則大讚有心思，歌曲好聽，旋律很感動，已經火速籌備緊製作班底。

阿聰透露將要到日本與姜濤、呂爵安、盧瀚霆拍攝電影《盗月者》，今次他一改戲路，飾演沉默寡言角色，又稱完成拍攝後「咁啱」相約了老友白只等人在東京遊電單車河，阿Kay笑言自己沒有被邀請，阿聰則解釋：「因為我哋作為另一半係好識做，知道佢好忙，所以自己匿埋一邊。」

大會即場宣布各大獎項，「最佳新演員」《白日青春》林諾；「最佳男主角」《神探大戰》劉青雲；「新晉導演」何爵天《正義迴廊》；「最佳導演」韋家輝《神探大戰》；「最佳電影」《給十九歲的我》，而張同祖則獲頒「榮譽大獎」，他在台上說：「好開心、感動得到導演會認同，導演係不可觸摸嘅動物，會一生以電影為終生工件。」

贏得「最佳電影」大獎的紀錄片《給十九歲的我》早前鬧出連串風波，導演之一的張婉婷缺席頒獎，由監製黃慧與聯合導演郭偉倫上台攞獎，黃慧表示：「喺風雨飄搖日子裡面，導演會頒呢個獎係好大驚喜，深深感受到電影業界係有擇善固執嘅人。最感謝嘅係學校 ，衡量咗法理情唔同示素，決定將作品公諸於世，令更多人了解到年青人成長過程中面對嘅苦與樂，重溫香港蛻變。」

郭偉倫則指心情複雜：「拍完紀錄片係有好爭議性，現實亦好殘酷，今次事件對業界心態有衝擊，希望唔會再發生。如何保障參與者、演出者心理變化，同時保護創作人言論自由、創作自由好重要，都要講一句清者自清 ，我哋係冇欺騙、強逼任何人拍攝。我哋暫時唔會公開任何言論，如果有啲人知道真相，可能會受情緒困擾，所以暫時唔會出聲，希望學校、我哋團隊、學生可以解開呢個結。」黃慧又補充說：「張婉婷話請石校長釋懷，如果時光倒流，佢亦會義無反顧一口答應拍呢個紀錄片，亦對有勇氣分享自己成長嘅同學為傲，有對十年來不計酬勞嘅團隊為傲。」

同場，MIRROR成員楊樂文（Lokman）、柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）與陳瑞輝（Frankie）與ERROR何啟華（Dee）亦有出席。MIRROR 4子笑言是抽籤出席，Lokman說：「當然唔少得阿Jer，佢係金像獎新演員提名，Frankie就演技好，Tiger亦有個導演夢，阿Dee就一億票房。」

問到可會趁導演會眾導演自薦？他們則準備好各出奇謀，Lokman笑言會靜靜企導演身旁搏「呃水吹」；被取笑打扮似侍應的Tiger不介意送茶水；阿Jer則會上台唱歌吸引注目。阿Dee則笑言會充當他們的「經理人」：「4個唔夠就8位、12個都得，有需要打畀我！」