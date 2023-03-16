鹹濕升降機 高潮沖天飛

喺城市生活嘅人，相信一定搭過俗稱「𨋢」嘅升降機，而據美國一項調查發現，呢個細小嘅空間係好多人心目中其中一個最刺激嘅親熱地方。想知𨋢內曳曳有幾激？千祈咪錯過以下介紹嘅四仔。

夜店狂歡

乜嘢叫想像力豐富？呢套由DORCEL出品嘅《Club Xtrem: Anna & Kaisa Double Penetration》，絕對可以作為一個參考。影片由四仔名導Franck Vicomte執導，Anna Polina同Kaisa Nord領銜主演，故事發生喺一間超人氣夜店內嘅升降機，話說兩位身材火辣嘅夜店舞蹈員有唔少裙下之臣，而佢哋有個不為人知嘅性癖好，就係鍾意喺𨋢內同陌生男士曳曳，過程有幾咁火辣刺激，真係隔住個芒都感受得到。

搭𨋢搵食

曾幾何時，樣靚又斯文嘅揸𨋢女郎，係唔少男士眼中嘅女神，而呢套由Sinful XXX炮製嘅《Colors On Fire》就玩角色對調，揸𨋢女郎變成揸𨋢郎，更淪為一眾寂寞人妻嘅洩慾對象。影片搵嚟Shalina Devine、Anna De Ville、Brittany Bardot等多位巨乳脫星演出，故事發生喺一間富豪級酒店，當中負責撳𨋢嘅男職員因外形俊朗，經常被富婆調戲，之後仲會發展出不可告人嘅秘密關係。

偷情地帶

辦公室戀事向來係美國四仔常見題材，而呢套由Brazzers製作嘅《Corporate Titties》，仲加插喺商廈升降機曳曳嘅情節，睇落更加刺激！片廠搵嚟Bridgette B、Nicole Aniston、August Ames等多位靚女脫星參演，佢哋分別喺同一間公司任職秘書、文員、接待員等，卻無獨有偶跟唔同男同事發展出偷情關係，而為咗掩人耳目，升降機就變咗偷歡地方，問題係個個都喺𨋢內曳曳，真係多多𨋢都唔夠使。